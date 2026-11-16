Por: Portal Bogotá

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La cultura editorial en Bogotá se fortalece con la realización de la sexta edición de la Feria de Editoriales Independientes La Vuelta 2026, un evento que reúne a autores, editoriales emergentes y lectores en un espacio dedicado a la diversidad literaria. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Local de Teusaquillo y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), la feria se llevará a cabo del 10 al 13 de diciembre en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, con entrada libre para la ciudadanía. Esta actividad, que hace parte de la conmemoración de los 25 años de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), resalta el compromiso institucional con el fortalecimiento del ecosistema del libro.

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El proceso de selección para esta edición fue resultado de una convocatoria pública que recibió 82 propuestas, de las cuales fueron escogidas 66 editoriales independientes y emergentes establecidas en la ciudad, una muestra clara de la variedad de voces y proyectos editoriales de Bogotá. La convocatoria fue liderada por la Alcaldía Local de Teusaquillo, la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la SCRD y BibloRed, en el marco del Convenio Interadministrativo N.º 455 de 2026. Las editoriales seleccionadas representan un amplio espectro que va desde sellos consolidados como Rey Naranjo Editores SAS, Laguna Libros y Luna Libros, hasta colectivos menos conocidos como Fuego Fatuo Editorial, Colectivo Editorial Amapola Cartonera y Bestiario Editorial.

Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la SCRD y BibloRed, expresó que "La Vuelta es una oportunidad para reconocer el trabajo, la creatividad y la persistencia de las editoriales independientes y emergentes que enriquecen la vida cultural de Bogotá. A través de esta feria fortalecemos el ecosistema del libro, generamos espacios de circulación y comercialización y propiciamos nuevos encuentros entre quienes producen publicaciones y las comunidades lectoras".

La feria es, según los organizadores, una muestra de la vitalidad de la producción editorial independiente en Bogotá y de los esfuerzos institucionales por ampliar el acceso a la lectura, promover catálogos alternativos y dar visibilidad a nuevos talentos. Así, La Vuelta 2026 invita a todos los interesados a conocer propuestas frescas y originales, promoviendo encuentros entre diferentes visiones creativas y reafirmando el libro como infraestructura viva para la cultura local.

¿Cuáles son las editoriales independientes seleccionadas para la Feria La Vuelta 2026 en Bogotá?

Según información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y BibloRed, 66 editoriales independientes y emergentes fueron seleccionadas para participar en la sexta edición de la Feria La Vuelta 2026. Entre estas se cuentan Mentes Ocultas y Bardas, Rey Naranjo Editores SAS, Laguna Libros, Fuego Fatuo Editorial, Luna Libros y Bestiario Editorial, entre otras. Esta selección busca reflejar la diversidad editorial bogotana.

¿Qué significa feria de editoriales independientes y cuál es su importancia en Bogotá?

Una feria de editoriales independientes es un evento que reúne a sellos editoriales autónomos, colectivos y proyectos emergentes, fuera de los grandes grupos editoriales, para exhibir y comercializar sus publicaciones. En Bogotá, estas ferias fomentan la diversidad cultural y literaria y permiten a los ciudadanos descubrir nuevas voces, géneros y enfoques dentro del campo de la literatura local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.