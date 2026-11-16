Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 18 de noviembre de 2026, Bogotá será sede de una nueva iniciativa para quienes buscan empleo. La cita es en la localidad de Kennedy, específicamente en la carrera 78K #35-55 Sur, en el sector de Kennedy Central. Allí, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, se llevará a cabo una feria laboral que pondrá a disposición 200 vacantes para distintos perfiles ocupacionales, según información difundida por el portal Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa.

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La organización de esta convocatoria está a cargo de la empresa ATWORK, que ofrece oportunidades para cargos tan variados como asesor comercial en call center, auxiliar de bodega, operario de corte, porcionador de pollo, asesor de call center financiero, asesores comerciales generales, auxiliar y jefe de enfermería, analista de datos, roles en áreas de procesos y servicios, mercaimpulsadores y entrenadores personalizados. Esta amplia gama de ofertas permite que personas con diferentes niveles de formación y experiencia puedan encontrar una opción de acuerdo con su perfil profesional.

De acuerdo con los requisitos establecidos, los aspirantes deben contar con formación académica que puede ir desde bachiller, técnico, tecnólogo o profesional, acorde al cargo de interés. Es indispensable, además, acreditar una experiencia laboral de al menos seis meses, lo que busca garantizar cierta preparación y manejo en el puesto al que se postulan, según detalla la convocatoria publicada por Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa.

Para participar en esta feria de empleo, las personas deben confirmar su asistencia completando un formulario en línea. Esta etapa previa garantiza un mejor control logístico y permite que la postulación sea más organizada, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores. Además, el evento hace parte de una serie de esfuerzos que se adelantan en la ciudad para conectar a los buscadores de empleo con empresas que requieren personal capacitado.

La recomendación para los interesados es mantenerse informados acerca de nuevas convocatorias, recomendaciones para la búsqueda de empleo y orientaciones para elaborar una hoja de vida sólida. Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa y el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá ofrecen información actualizada sobre oportunidades laborales y ferias similares, permitiendo a los ciudadanos acceder a un abanico más amplio de posibilidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los perfiles laborales que ofrece la feria de empleo en Kennedy, Bogotá?

La feria de empleo organizada por ATWORK en Kennedy, Bogotá, abre vacantes para perfiles como asesor comercial de call center, auxiliar de bodega, operario de corte, porcionador de pollo, asesor de call center financiero, auxiliar y jefe de enfermería, analista de datos, así como cargos en procesos y servicios, mercaimpulsadores y entrenadores personalizados. Esto permite que personas con distintos niveles de formación puedan aplicar, según la oferta de empleo publicada por Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa.

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes para participar en la convocatoria laboral de Bogotá?

Los requisitos especificados en la convocatoria determinan que los interesados deben tener un nivel de formación que puede ser de bachiller, técnico, tecnólogo o profesional, dependiendo del perfil al que deseen postularse. Adicionalmente, es obligatorio acreditar una experiencia laboral mínima de seis meses, según la información oficial de Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa. Esto busca asegurar que los candidatos cuenten con preparación y conocimientos básicos para desempeñarse en los cargos ofertados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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