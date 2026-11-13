Por: Portal Bogotá

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una de las instituciones más reconocidas en Colombia por ofrecer formación gratuita y de calidad para fortalecer las competencias laborales de los ciudadanos. De acuerdo con la información publicada en el sitio “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el SENA cuenta con una oferta permanente de cursos cortos certificados que pueden realizarse en línea, enfocados en el desarrollo técnico y profesional en múltiples áreas. La inscripción a estos programas permanece abierta a lo largo del año, permitiendo a las personas interesadas acceder cuando lo consideren oportuno, salvo en los periodos de cierre e inicio de gestión administrativa, específicamente en diciembre y enero.

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Según detalló el SENA en sus canales oficiales, los cursos cortos virtuales pueden tener una duración entre 20 y 120 horas dependiendo de la complejidad del tema y ofrecen una amplia variedad de opciones, como gastronomía, sistemas, inglés, contabilidad, fotografía, administración, programación, turismo, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. La oferta educativa está diseñada no solo para quienes buscan complementar sus conocimientos, sino también para quienes quieren mejorar su perfil profesional y adaptarse a un mercado laboral que cada vez exige más habilidades digitales y técnicas. Para consultar todo el catálogo disponible, es posible acceder al portal oficial citado en la nota original.

El proceso de inscripción a los cursos virtuales del SENA se realiza a través de la plataforma Zajuna LMS SENA. Se debe ingresar a zajuna.sena.edu.co, explorar los programas existentes y seleccionar aquel que se adecúe a sus intereses. Allí, el usuario encontrará una descripción completa del curso, sus contenidos y cualquier requisito necesario. El registro implica llenar un formulario y, si es la primera vez que se utiliza la plataforma, puede requerirse una vinculación o uso de credenciales que el usuario ya tenga en Sofía Plus o Betowa, sistemas de registro y administración estudiantil del SENA. Una vez inscrito, se accede a los cursos desde la opción ‘Ingreso cursos Zajuna’, con número de documento y contraseña habilitadas.

Es importante tomar en cuenta que la asignación de instructor depende tanto del orden de inscripción como de la disponibilidad de recursos humanos en el SENA, y la certificación solo se obtiene al finalizar y aprobar la formación. Además, toda la formación ofrecida en estos cursos cortos se lleva a cabo en modalidad 100 % virtual, a través del entorno de aprendizaje LMS (Learning Management System por sus siglas en inglés).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cursos cortos gratis y virtuales ofrece el SENA actualmente?

El SENA ofrece una variada gama de cursos cortos gratis en modalidad virtual, como administración de proyectos, agroindustria, habilidades digitales, inglés, programación, gastronomía, fotografía, turismo y seguridad y salud en el trabajo, entre otros, según la oferta publicada oficialmente en la plataforma “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. Esta oferta está disponible durante todo el año y se puede consultar en la web del SENA.

¿Cuáles son los pasos para inscribirse en un curso virtual del SENA?

Para inscribirse, usted debe ingresar a la plataforma zajuna.sena.edu.co, explorar la oferta de formación, seleccionar el curso que le interese, completar el formulario de inscripción y luego iniciar sesión desde la opción ‘Ingreso cursos Zajuna’ con su número de documento y contraseña. Todo este proceso se realiza en línea y la inscripción puede requerir sus credenciales de Sofía Plus o Betowa si ya es usuario registrado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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