Por: Portal Bogotá

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La noche del viernes 13 de noviembre de 2026 se presenta como una oportunidad imperdible para quienes desean vivir el arte y la cultura en el centro histórico de Bogotá. De acuerdo con la programación oficial publicada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), la entidad será una de las protagonistas de la VII Noche de Museos de Bogotá, integrando su agenda artística con cinco actividades gratuitas abiertas a toda la familia. El evento comenzará desde las 6:00 de la tarde en la Calle 10 y promete una experiencia cultural que va más allá de las salas de exposición, abriendo espacio también en el espacio público de la ciudad.

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Según la FUGA, la jornada incluye una retrospectiva de las obras ganadoras del Premio Filminuto PDE FUGA, que serán exhibidas a cielo abierto en la Calle 10, frente a la sede Casa Amarilla. Esta proyección busca destacar el talento audiovisual local y visibilizar resultados de estímulos distritales pasados. Paralelamente, en la Fanzinoteca de la FUGA, se llevará a cabo la muestra 'Fanzine a la Calle 10', en la cual se exhibirán publicaciones seleccionadas en la beca del Programa Distrital de Estímulos 2025.

Uno de los momentos centrales de la noche será la exposición Geografías Comunes, que ofrece recorridos comentados con mediación especializada entre 6:00 y 8:00 p. m. Esta muestra permite a los asistentes reflexionar acerca de la memoria, la violencia y la tierra, apoyándose en obras pertencientes a la Colección de Arte de la FUGA. El evento incluye también una intervención musical a cargo de DJ Señorita LILITH desde el balcón del teatro de la fundación, y remata con la proyección artística ‘Juegos translúcidos’, una apuesta de arte digital y animación gráfica sobre la arquitectura del teatro.

La exposición Geografías Comunes cerrará formalmente su temporada al día siguiente, el sábado 14 de noviembre, por lo que la VII Noche de Museos representará la última oportunidad para visitarla. Según lo informado por la FUGA, la curaduría de esta muestra integra tres obras significativas que han sido reconocidas en ediciones de la Bienal de Artes Plásticas y Visuales de la fundación: Treno 2/5 de Clemencia Echeverri, una videoinstalación que evoca el duelo colectivo en la cuenca del río Cauca; Si yo fuera tela de Delcy Morelos, una instalación con tierra y yute que explora la relación entre cuerpo y paisaje; y Soporte de Mario Opazo, donde se aborda la memoria procesal y arquitectónica de una maloca amazónica.

De acuerdo con las fuentes oficiales, esta noche promete ser una experiencia multidisciplinar donde el arte, la música y el espacio público confluyen para invitar al público a descubrir nuevas formas de habitar y pensar la ciudad.

¿Qué actividades incluye la VII Noche de Museos de Bogotá en la FUGA?

La VII Noche de Museos de Bogotá organizada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño integra proyecciones audiovisuales al aire libre, exposiciones de publicaciones independientes, recorridos comentados en salas de arte, una intervención musical en vivo desde el balcón del teatro y una proyección artística digital sobre la fachada, todas diseñadas para públicos diversos.

¿Cuál es la importancia de la exposición ‘Geografías Comunes’ en la programación de la FUGA?

‘Geografías Comunes’ es relevante en la FUGA porque reúne tres obras galardonadas que abordan temas de memoria, violencia y territorio y marca el cierre de una temporada expositiva. Esta muestra ofrece una mirada profunda al patrimonio artístico local y posibilita una reflexión sobre la historia y los paisajes del país a través de lenguajes visuales contemporáneos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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