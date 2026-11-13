Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá extiende una invitación especial para que usted participe el viernes 13 de noviembre de 2026 en una experiencia única en el Museo de Los Chircales, evento que forma parte de la VII Noche de Museos de Bogotá. Esta jornada, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), busca resaltar la función clave de los museos en la transformación de las dinámicas sociales, culturales y patrimoniales de las ciudades, subrayando su aporte a la construcción de sociedades creativas, diversas y participativas. La entrada a esta actividad es gratuita.

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La VII Noche de Museos de Bogotá se perfila como una oportunidad para reconocer el significado de los museos como espacios de encuentro, capaces de vincular comunidades, territorios y expresiones culturales. El evento propone una experiencia tanto inmersiva como internacional, invitando a vivir de primera mano el impacto de las instituciones museales en la vida urbana. Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, uno de los principales objetivos de la iniciativa es poner de manifiesto cómo los museos contribuyen activamente a generar vínculos entre los habitantes y su entorno, más allá de su tradicional función de resguardo patrimonial.

El Museo de Los Chircales, situado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, hace parte integral de esta celebración que también conecta la ciudad con la Noche Iberoamericana de Museos. De acuerdo con el IDPC, la participación de este espacio cultural responde a la necesidad de reforzar el valor de los museos en las dinámicas sociales y culturales, reafirmando su papel en la identidad y cohesión comunitaria.

La organización de la VII Noche de Museos ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre la Mesa Temática de Museos de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el IDPC a través del Museo de Bogotá. La programación del evento en el Museo de Los Chircales está prevista para el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 3:00 p. m., en la carrera 12 bis # 49A-46 sur, en la localidad Rafael Uribe Uribe, y la entrada es libre para todos los asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será la Noche de Museos en el Museo de Los Chircales de Bogotá?

La Noche de Museos en el Museo de Los Chircales está programada para el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 3:00 p. m., según información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. El evento se llevará a cabo en la carrera 12 bis # 49A-46 sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, con entrada libre.

¿Cuál es el objetivo de la VII Noche de Museos de Bogotá?

El objetivo principal de la VII Noche de Museos de Bogotá, de acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, es destacar la importancia de los museos como espacios de encuentro y su capacidad para conectar comunidades, territorios y expresiones culturales. El evento busca evidenciar el papel de estas instituciones en la construcción de una sociedad más creativa, diversa y participativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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