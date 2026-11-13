Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', se destaca la importancia del trabajo de aquellos que dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, actualmente se invita a quienes desempeñan este rol fundamental a caracterizarse ante la entidad. Este procedimiento tiene como fin registrar la información de los cuidadores y reconocer formalmente el papel esencial que cumplen en la atención y bienestar de esta población.

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El proceso de caracterización implica el registro oficial de quienes cuidan a personas con discapacidad. Según la Secretaría Distrital de Salud, para llevar a cabo esta diligencia, es fundamental contar con una serie de documentos que permitan acreditar tanto la condición de discapacidad de la persona beneficiaria como la relación con su cuidador o cuidadora. Entre estos documentos se cuentan el certificado de discapacidad, los documentos de identidad tanto del cuidador como de la persona cuidada, y, dependiendo del caso, poderes autenticados o declaraciones extrajudiciales. Para los menores de edad, también se solicita el registro civil de nacimiento y, en situaciones en las que el cuidador no sea el padre o la madre, un documento que acredite su representación legal.

De acuerdo con información publicada por la Secretaría Distrital de Salud en la red social X, existen dos formas de adelantar la caracterización: una es por medio del correo electrónico, enviando los documentos en formato PDF a la dirección electrónica oficial de la entidad y proporcionando un número de contacto para coordinar la entrevista de verificación; la otra se realiza de manera presencial, asistiendo a la sede de la Secretaría ubicada en la carrera 32 número 12-81 y presentando los documentos en físico.

Con la puesta en marcha de este proceso, la Secretaría busca visibilizar y respaldar a quienes cuidan a personas con discapacidad en Bogotá, permitiendo identificar sus necesidades y reconociendo su papel en la sociedad. Este esfuerzo contribuye al desarrollo de políticas adecuadas que favorezcan tanto a los cuidadores como a la población con discapacidad, en consonancia con el compromiso social de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para caracterizarse como cuidador de personas con discapacidad en Bogotá?

Para caracterizarse como cuidador ante la Secretaría Distrital de Salud, usted debe presentar el certificado de discapacidad de la persona cuidada, los documentos de identidad de ambas partes, y documentos adicionales según corresponda: poder autenticado si la persona con discapacidad puede expresar voluntad, declaración extrajudicial si no puede, registro civil para menores de edad y acreditación de representación legal en caso de no ser el padre o madre.

¿Cómo es el proceso de registro para cuidadores de personas con discapacidad en Bogotá?

El proceso puede hacerse enviando los documentos requeridos en PDF al correo de la Secretaría Distrital de Salud, junto con un número de contacto, o de forma presencial asistiendo a la sede de la entidad y aportando la documentación en físico. En ambos casos, la entidad verificará su información y realizará una entrevista para completar la caracterización, como lo informa la Secretaría Distrital de Salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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