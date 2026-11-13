Por: Portal Bogotá

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En el marco de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la capital colombiana ofrece planes gratuitos para niños, niñas y jóvenes enfocados en el bienestar y la inclusión cultural. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte (SDCRD), el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero se convierte en el epicentro de una experiencia enriquecedora: una clase de capoeira abierta, dirigida especialmente a personas entre seis y 17 años. Esta actividad gratuita se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre de 2026, desde las 10:15 a. m. hasta las 11:00 a. m., en el gimnasio ubicado en el sexto piso del CEFE Chapinero, en la calle 82 #10-69. La entrada será libre hasta completar el aforo, por lo que se recomienda llegar con tiempo para asegurar la participación.

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La capoeira, según la descripción de la SDCRD, es una manifestación cultural afrobrasileña que combina elementos de arte marcial, danza y música. Más allá de sus raíces como disciplina física, la capoeira se define como un lenguaje corporal que transforma el movimiento y la musicalidad en una vía de empoderamiento personal y colectivo. Durante la clase se explorarán movimientos básicos y secuencias coreográficas propias de esta disciplina, junto con la introducción de instrumentos tradicionales como el berimbau y los tambores. Esto permitirá que los asistentes no solo adquieran habilidades motrices, sino que también experimenten el acompañamiento sonoro distintivo de la capoeira, generando un ambiente de colaboración y conexión comunitaria.

La actividad está pensada para principiantes, brindando herramientas que fomentan la confianza, el trabajo en equipo y la resiliencia. Asimismo, la SDCRD resalta cómo la práctica de la capoeira promueve la creatividad y la resistencia tanto física como mental, adaptando una expresión cultural ancestral al entorno urbano contemporáneo. Así, el CEFE Chapinero se consolida como un escenario alternativo de libertad y autodescubrimiento para la niñez y la juventud bogotana, impulsando el uso responsable del tiempo libre a través de actividades que nutren el cuerpo y la mente, al tiempo que fortalecen la identidad cultural.

No pierda la oportunidad de asistir a este espacio, donde la tradición afrobrasileña se une con la vida moderna de Bogotá, en una apuesta por la construcción de comunidad mediante el arte y la recreación gratuita para la población joven de la ciudad.

¿Qué se necesita para participar en la clase de capoeira gratis en el CEFE Chapinero de Bogotá?

Para asistir, basta con presentarse el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 10:15 a. m., en el gimnasio del sexto piso del Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69. La actividad está dirigida a niños, niñas y jóvenes entre seis y 17 años, y la entrada es gratuita, limitada únicamente por la capacidad del lugar.

¿Qué es la capoeira y por qué se considera una herramienta de empoderamiento para jóvenes?

La capoeira es una expresión cultural afrobrasileña que reúne la danza, la música y el arte marcial en una misma práctica. Según la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, fortalece la confianza, la creatividad y el trabajo en equipo, convirtiéndose así en una herramienta de empoderamiento que desafía tanto al cuerpo como al espíritu, fomentando la resiliencia en niñas, niños y adolescentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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