Bogotá tiene este viernes 13 de noviembre una jornada con varias manifestaciones y concentraciones en diferentes puntos de la ciudad. Las actividades se desarrollan en las localidades de La Candelaria, Santa Fe y Chapinero, con participación de recicladores, estudiantes, colectivos ambientalistas, extrabajadores de Nestlé y reservistas de la Fuerza Pública, según el reporte de la Secretaría de Gobierno.

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#Atención | A esta hora organizaciones ambientalistas como el Comité para la Defensa y el Páramo de Santurbán se movilizan en Bogotá. Buscan exigir al Gobierno Nacional que avance en las medidas de protección de este ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua de… pic.twitter.com/YqiExEKXyJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2026

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Uno de los puntos con novedades en la movilidad está en la carrera 13 con calle 37, frente al Ministerio de Ambiente, donde se desarrolla la movilización ‘El llamado de Santurbán: una sola voz por el agua’. Allí se reportaron bloqueos intermitentes y la presencia de una senadora junto a su esquema de seguridad. Otra marcha relacionada con la defensa del agua avanza por la carrera Séptima con calle 51, en Chapinero, con estudiantes de la Universidad Pedagógica que se desplazan hacia el sur y ocupan un carril.

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En La Candelaria también se registra una concentración del gremio de recicladores en la calle 12, entre carreras Séptima y Octava. En ese lugar se adelanta una mesa de diálogo entre representantes del Distrito, organizaciones de apoyo y voceros de los manifestantes, con presencia preventiva de la UNDMO. Los participantes aseguraron que permanecerán de manera pacífica y que, al terminar la audiencia, retirarán las carpas para despejar la vía.

#Bogotá | A esta hora se presenta manifestación por la avenida Carrera 7 con calle 36, sentido norte – sur. Buses de TransMilenio y vehículos particulares realizan desvíos. Vía: @Nia_Maldonadoohttps://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/YdmjPBTP1k — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2026

Por otra parte, extrabajadores de Nestlé mantienen una concentración frente al Ministerio del Trabajo, en la carrera Séptima con calle 31, en Santa Fe. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, la actividad transcurre con normalidad y cuenta con acompañamiento de los equipos de Diálogo Social. Entretanto, en la Plaza de Bolívar continúa un plantón de reservistas de la Fuerza Pública que reclaman ser escuchados por las autoridades frente a sus solicitudes de esta semana.

El balance más reciente de la Secretaría de Gobierno fue publicado a las 10:32 de la mañana. La entidad informó que sus equipos acompañan las distintas actividades para facilitar el diálogo y hacer seguimiento a la movilidad y al desarrollo pacífico de las manifestaciones. Por ahora, los participantes del plantón en la Plaza de Bolívar anunciaron que no se retirarán hasta recibir atención de las autoridades.

#Reporte • Manifestación gremio recicladores

📍 Calle 12 entre carreras 7 y 8 (Candelaria). El equipo de Diálogo Social acompaña la concentración de diferentes grupos de recicladores, quienes instalaron carpas sobre el andén. El vocero de la actividad señala que se trata de… pic.twitter.com/HwbpbzpQCq — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) November 13, 2026

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