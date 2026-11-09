La visita del presidente Abelardo de la Espriella a Tunja estuvo antecedida por momentos de tensión. Estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) protagonizaron una manifestación en inmediaciones del Centro de Convenciones, donde la Policía tuvo que intervenir para controlar los disturbios.

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Los hechos se registraron durante la mañana de este lunes 9 de noviembre, horas antes de la llegada del mandatario a la capital de Boyacá. En videos difundidos en redes sociales se observa la presencia de uniformados y los enfrentamientos con algunos manifestantes. La situación fue reportada por usuarios de X.

Uno de ellos fue Jorge Suárez, quien aseguró que estudiantes de la UPTC comenzaron los disturbios cerca del acceso a Los Rosales y relacionó la protesta con la visita presidencial. Sin embargo, esa descripción corresponde a su publicación y no a una conclusión oficial sobre los motivos o la actuación de los manifestantes.

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#ATENCIÓN 🚨 Momentos de tensión y alteración del orden público se registran a las afueras del Centro de Convenciones de Tunja, luego de enfrentamientos entre integrantes del ESMAD y estudiantes de la UPTC que manifestaban su rechazo ante la presencia de Abelardo De La Espriella. https://t.co/FEfh8oiEhP — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 9, 2026

Por su parte, Mauricio Vanegas señaló en la misma red social que el Esmad intervino la manifestación de estudiantes que expresaban su rechazo a la presencia de De la Espriella en Tunja. Otra cuenta reportó momentos de tensión y alteraciones del orden público en las afueras del Centro de Convenciones.

La protesta se desarrolló en el lugar donde el presidente tenía previsto cumplir parte de su agenda en Boyacá. La intervención policial quedó registrada en varios videos que comenzaron a circular durante la jornada.

Hasta el momento la Policía de Tunja no ha entregado un balance oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se conocían cifras confirmadas de personas lesionadas, capturadas o daños materiales relacionados con los disturbios.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.