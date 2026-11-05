Por: VALORA ANALITIK

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Una nueva jornada de movilizaciones fue convocada por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, comunales y distintos sectores políticos, que anunciaron su participación en las protestas programadas para el próximo 19 de noviembre en varias ciudades del país, según un comunicado emitido por la CUT.

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La convocatoria tiene como propósito manifestar el rechazo a las medidas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno De la Espriella, especialmente a las disposiciones incluidas en el proyecto de Ley de Rescate Económico, cuya radicación ha generado cuestionamientos entre diferentes organizaciones sociales.

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Los promotores de la jornada sostienen que las propuestas contempladas en esta iniciativa podrían afectar los ingresos de los trabajadores, incrementar los gastos de los hogares y modificar las condiciones laborales de distintos sectores de la población.

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Uno de los principales motivos de inconformidad está relacionado con los cambios en el impuesto al valor agregado (IVA). La propuesta contempla elevar del 5 % al 19 % la tarifa aplicable a determinados productos de consumo.

A esto se suma el incremento de los aportes a salud para algunos empleados, cuya cotización pasaría del 4 % al 8 %, una modificación que, según los convocantes, tendría un impacto directo en el ingreso disponible de los trabajadores.

Las organizaciones también expresan su desacuerdo con las medidas relacionadas con la reducción de las plantas de personal, las restricciones a la contratación estatal y las facultades que se otorgarían al Ejecutivo para fusionar, reorganizar o suprimir entidades públicas.

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A su juicio, estas disposiciones podrían repercutir en la generación de empleo y en la continuidad de los servicios que prestan las instituciones del Estado.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la distribución del Presupuesto General de la Nación. Por ahora, no se han divulgado los puntos de concentración ni los recorridos que tendrán las manifestaciones en las diferentes ciudades.

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