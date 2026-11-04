La crisis financiera que sacude a Paraguay abrió un nuevo frente de preocupación institucional luego de que otro integrante del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) presentara su renuncia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Primer presidente que confirmó asistencia a la posesión de De la Espriella: “Un día muy especial”)

La renuncia de otro integrante del directorio del Banco Central dejó a la entidad sin el número mínimo de funcionarios para sesionar, mientras miles de ahorristas salieron a reclamar la devolución de su dinero y sectores de la oposición impulsaron un juicio político contra el presidente Santiago Peña.

El nuevo funcionario que presentó su dimisión fue Marco Aurelio González, quien entregó una carta dirigida al mandatario paraguayo este miércoles 4 de noviembre. Su salida se produjo un día después de la renuncia de Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central del Paraguay (BCP) y quedó en el centro de los cuestionamientos por la intervención de Ueno Bank.

Lee También

La situación también estuvo precedida por la dimisión de Carmen Marín, quien dejó el directorio el pasado 29 de octubre. De esta manera, la autoridad monetaria quedó con apenas dos integrantes en funciones: Liana Caballero, quien asumió la presidencia interina, y el economista Miguel Ángel Mora.

El problema es que la legislación paraguaya establece que el directorio necesita al menos tres integrantes para sesionar válidamente y adoptar decisiones. Por esa razón, la salida de González dejó a la institución sin el cuórum reglamentario justo cuando debe atender uno de los episodios financieros más delicados de los últimos años en el país.

La renuncia de los funcionarios se produjo después de que el Banco Central ordenara iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La medida implicó el cierre de la entidad y la suspensión de sus operaciones.

El banco tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. La situación dejó a numerosos usuarios sin acceso inmediato a sus depósitos y también puso bajo atención los recursos de organismos públicos y fondos relacionados con jubilaciones.

#EnDesarrollo Se registran múltiples manifestaciones y desmanes en Asunción luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera el banco digital Ueno Bank, al detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido. La medida dejó congelados fondos del Estado y los ahorros de al menos tres millones de clientes particulares y jubilados. A esta hora, decenas de personas se concentran frente a las sedes cerradas para exigir la devolución de su dinero. Ante esta situación, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, renunció a petición del mandatario Santiago Peña. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 5, 2026

Protestas en Paraguay por los ahorros congelados en Ueno Bank

La incertidumbre financiera provocó movilizaciones en Asunción, donde ahorristas y ciudadanos se concentraron frente al Congreso para exigir que les devuelvan sus recursos y que se investigue a los responsables de la situación del banco.

Algunos manifestantes iniciaron una vigilia en la plaza de Armas, junto al Parlamento, con reclamos dirigidos también contra el presidente Santiago Peña. Entre las exigencias estuvo la salida del mandatario, mientras otros participantes promovieron la recolección de firmas para respaldar acciones políticas en su contra.

La inconformidad también llegó a las calles del centro de Asunción, donde se registraron momentos de tensión entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional, según reportó el diario paraguayo HOY. Durante la movilización, algunos ciudadanos denunciaron presuntos excesos de las autoridades.

La crisis abrió, además, un nuevo frente político. Un grupo de 35 diputados de la oposición y sectores disidentes del oficialismo presentó una acusación para promover un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Entre los cuestionamientos mencionados están los posibles conflictos de interés, el manejo de recursos de fondos de jubilación y la actuación del Gobierno frente al caso de Ueno Bank.

Congreso de Paraguay aprobó medidas para devolver dinero a los ahorristas

Mientras aumentaban las manifestaciones, el Congreso avanzó con una iniciativa para acelerar la restitución de los depósitos. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, durante una sesión extraordinaria de este miércoles, el proyecto que modifica la Ley de Garantía de Depósitos y permite anticipar parte de los recursos a los clientes afectados.

La propuesta establece un pago de hasta 40 salarios mínimos por depositante, equivalente a unos 121,7 millones de guaraníes. El procedimiento deberá comenzar dentro de las primeras 24 horas después de la entrada en vigor de la normativa y los desembolsos no podrán superar los cinco días hábiles.

El texto también establece que, si el cliente tiene obligaciones pendientes con Ueno Bank, únicamente se descontarán las cuotas vencidas. De esta manera, no se podrá descontar de una sola vez el valor completo de los créditos cuyas cuotas todavía no han llegado a su fecha de pago.

Los recursos serán transferidos a cuentas bancarias habilitadas a nombre de los beneficiarios o, cuando no exista una cuenta disponible, se contemplará el pago en efectivo. La iniciativa fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto.

El Gobierno de Peña había señalado que con este mecanismo espera cubrir al 98 % de los depositantes de la entidad. El mandatario sostuvo que la prioridad es proteger los ahorros de los ciudadanos y advirtió que quienes resulten responsables de las irregularidades tendrán que responder ante la justicia.

Santiago Peña anunció cambios en el Banco Central de Paraguay

En medio de las renuncias y los cuestionamientos, el presidente paraguayo anunció nombres para reorganizar la dirección de la autoridad monetaria. Su propuesta incluye al economista y exministro Raúl Vera Bogado para asumir la presidencia del Banco Central, además de Pedro Acosta Bernal y Edsel Daniel González Fariña como integrantes del directorio.

Vera Bogado ya estuvo al frente de la institución entre 2001 y 2002. Su experiencia también incluye la intervención del Banco Alemán durante la crisis financiera que afectó a Paraguay a comienzos de ese siglo.

El proceso de designación avanzó en el Congreso. El Senado otorgó el acuerdo constitucional para el nombramiento de Pedro Acosta Bernal y remitió a las comisiones correspondientes las solicitudes para los otros dos cargos.

Con estos movimientos, el Gobierno busca recomponer la conducción del Banco Central mientras continúa el procedimiento de resolución de Ueno Bank y se definen los mecanismos para devolver los depósitos.

La crisis mantiene abiertos varios frentes: la investigación sobre la entidad financiera, las reclamaciones de los ahorristas, las responsabilidades de los antiguos directivos y el debate político sobre la actuación del Gobierno paraguayo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.