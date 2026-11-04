Las Fuerzas Armadas de España deben prepararse para enfrentar escenarios cada vez más difíciles de anticipar, especialmente por el riesgo de sufrir ataques en el ciberespacio. Así lo advirtió el vicealmirante Javier Roca, jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCC), quien aseguró que una ofensiva digital representa un riesgo operativo mucho más probable que el impacto de un misil.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Incauto que cayó en falsa entrevista de trabajo abrió la puerta a robo de US$ 6.300 millones)

La declaración se produjo durante una mesa redonda de la jornada ‘El Ejército de Tierra y el campo de batalla inteligente’, en la que el alto mando militar se refirió a los desafíos que enfrenta la defensa ante la transformación tecnológica.

Según explicó Roca, las Fuerzas Armadas no pueden anticipar cómo ni contra quién tendrán que combatir en el futuro. Por esa razón, consideró necesario preparar a los militares para amenazas cambiantes y situaciones que podrían modificar por completo la manera de desarrollar las operaciones.

Lee También

El mensaje apunta a un escenario en el que los ataques no necesariamente llegarían mediante armas convencionales, sino a través de sistemas digitales capaces de afectar las comunicaciones, los servicios y las capacidades operativas de un ejército.

Inteligencia artificial cambia las reglas de la guerra y preocupa a militares

Uno de los aspectos que más preocupan al jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio es la velocidad con la que evoluciona la inteligencia artificial y su impacto en las operaciones militares.

Roca señaló que esta tecnología está multiplicando tanto las capacidades de las Fuerzas Armadas como las amenazas que pueden enfrentar. Incluso comparó la velocidad de estos cambios con grandes transformaciones militares del pasado, como la aparición de la artillería, el blindaje y la aviación.

Para el vicealmirante, esa aceleración obliga a revisar los modelos tradicionales de preparación y formación de los soldados. En ese sentido, lanzó una advertencia sobre la manera en que se está preparando actualmente a los efectivos.

“Estamos educando a nuestros soldados para un mundo que ya no existe”, afirmó. También sostuvo que, si dentro de 50 años los militares siguen teniendo las mismas características y preparación que los actuales, estarán abocados al fracaso.

El alto mando también pidió una mayor autocrítica dentro de las Fuerzas Armadas. Recordó que el Mando Conjunto del Ciberespacio fue creado en 2013 y consideró que, más de una década después, todavía no se ha asumido plenamente la importancia de este dominio en las operaciones militares.

Ejército depende de redes digitales para desarrollar sus operaciones

Otro de los puntos que destacó Roca es la dependencia que tienen las operaciones terrestres de las redes y los servicios digitales. Según explicó, la capacidad del Ejército de Tierra depende casi por completo de contar con un acceso seguro, confiable y resistente al ciberespacio.

Esto significa que una interrupción o un ataque contra los sistemas digitales puede representar un problema para el funcionamiento de las capacidades militares, incluso cuando no existe una confrontación física directa.

Por eso, el vicealmirante insistió en la necesidad de desarrollar ciberoperaciones con capacidades contrastadas y probadas en escenarios reales, en lugar de limitar la preparación a ejercicios teóricos o entornos controlados.

La advertencia refleja un cambio en las prioridades de defensa: además de prepararse para amenazas convencionales, las Fuerzas Armadas deben fortalecer sus capacidades para responder a ataques que pueden afectar su funcionamiento desde el entorno digital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.