Una supuesta oportunidad laboral terminó convirtiéndose en una de las puertas de entrada a un millonario ciberataque contra Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. La compañía reveló que uno de sus ingenieros fue engañado durante un proceso de selección y terminó descargando un archivo malicioso en su computador de trabajo.

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El incidente, ocurrido el 29 de octubre de 2026, comprometió activos digitales valorados en aproximadamente 6.340 millones de dólares. La reconstrucción preliminar de la empresa apunta a una operación que se preparó durante varios meses y que combinó engaños laborales, programas informáticos maliciosos y el acceso a herramientas internas.

Así engañaron a empleado de Binance con una falsa entrevista de trabajo

En septiembre, uno de los ingenieros de ‘software’ de Binance recibió un mensaje a través de una plataforma legítima de búsqueda de empleo. La persona que lo contactó se presentó como director de proyectos de una compañía que supuestamente estaba interesada en contratarlo.

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El proceso incluyó dos entrevistas. En la primera, el trabajador conversó por videollamada con alguien que se presentó como integrante del área de recursos humanos. Para generar confianza, esta persona compartió una cuenta de redes sociales en la que aparecían fotografías y videos personales.

Después llegó una segunda conversación, esta vez con alguien que afirmó ser el director ejecutivo de la empresa que ofrecía el puesto.

Al finalizar ese encuentro, el supuesto empleador le pidió al ingeniero descargar un ejercicio técnico de programación en su computador laboral. El material estaba alojado en un repositorio de código, pero contenía instrucciones maliciosas que comenzaron a ejecutarse durante su instalación.

Según el informe preliminar de Binance, el programa logró modificar componentes de una herramienta de desarrollo legítima y establecer comunicación con un servidor controlado por los atacantes. Los sistemas de protección informática no identificaron inicialmente esa amenaza.

La compañía explicó que los responsables también utilizaron técnicas para ocultar sus actividades y eliminar rastros de la intrusión, lo que dificultó la detección y posterior investigación.

Hackers utilizaron inteligencia artificial para avanzar en el ataque a Binance

La investigación de Binance encontró que el engaño laboral no fue el único episodio que permitió preparar el robo. La operación habría comenzado meses antes, en junio, cuando otro ingeniero descargó una versión modificada de un instalador de software mientras buscaba una herramienta de programación basada en inteligencia artificial.

Aunque la empresa detectó esa anomalía y reemplazó el equipo comprometido, los atacantes habrían obtenido información sobre las funciones del trabajador y sus compañeros del área encargada de la infraestructura de las billeteras digitales.

El siguiente movimiento ocurrió el 20 de octubre. Los responsables aprovecharon el acceso conseguido mediante el computador del empleado engañado en septiembre y utilizaron una herramienta interna de inteligencia artificial para avanzar hacia otros equipos de la compañía.

De esa manera consiguieron acceder a credenciales y permisos relacionados con trabajadores que tenían funciones dentro de la infraestructura de las billeteras de Binance.

Nueve días después, el 29 de octubre, utilizaron esos accesos para ingresar al equipo de otro ingeniero, desplegar un contenedor informático y ejecutar un programa que permitió iniciar las transferencias no autorizadas.

La compañía describió el episodio como una operación de varias etapas, en la que los atacantes combinaron ingeniería social, programas maliciosos, vulneraciones de dispositivos y mecanismos de autorización de transacciones.

FBI atribuyó a grupo norcoreano robo millonario de criptomonedas

El ataque se materializó mediante transferencias desde varias billeteras digitales de Binance que permanecían conectadas a internet y que se utilizan para facilitar operaciones de la plataforma.

Entre los activos movilizados hubo criptomonedas como XRP, Solana, Bitcoin, Ethereum y otros tokens. La empresa detectó movimientos de grandes cantidades y activó medidas para detener las operaciones, entre ellas la suspensión de retiros y la coordinación con otros participantes del sector para bloquear los fondos.

Sin embargo, las autorizaciones maliciosas que ya estaban registradas en la cadena de bloques permitieron que algunas transferencias continuaran incluso después de las primeras medidas de contención.

Binance informó que aproximadamente 2.850 millones de dólares en activos fueron congelados o interceptados. Además, aseguró que había repuesto cerca del 98 % de los activos afectados y que asumiría el impacto económico del incidente, sin trasladar las pérdidas a sus usuarios.

Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) atribuyó el ataque al grupo norcoreano conocido como TraderTraitor. La agencia señaló que los responsables comenzaron a convertir los activos sustraídos principalmente en Ethereum, como parte de las maniobras para mover y ocultar los fondos.

La firma especializada Chainalysis también relacionó el ciberataque con ese grupo, a partir del seguimiento de las transacciones y de conexiones encontradas con otros robos de criptomonedas atribuidos a operadores norcoreanos.

Binance anunció que reconstruyó los sistemas comprometidos, modificó los controles de acceso y reforzó sus mecanismos de detección de amenazas. También informó que contratará especialistas independientes para revisar sus sistemas de seguridad.

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