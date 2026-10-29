Una alerta de seguridad encendió las alarmas en el mercado de las criptomonedas. Binance, la mayor plataforma de intercambio de estos activos en el mundo, investiga un posible hackeo que habría comprometido más de 5.000 millones de dólares. Según información preliminar, la compañía suspendió temporalmente los retiros mientras verifica lo ocurrido y dos emisores de monedas estables congelaron fondos relacionados con el episodio.

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La situación también provocó preocupación entre los inversionistas por sus posibles efectos sobre el mercado. Tether congeló cerca de 971 millones de dólares y Circle unos 823 millones, para un total superior a 1.500 millones de dólares.

Aunque Binance no confirmó la magnitud del supuesto ataque, sí publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “Nuestros equipos están al tanto de los reportes sobre un posible incidente de seguridad y están investigando activamente. Tengan la tranquilidad de que los fondos de los usuarios están completamente seguros”.

Posteriormente, la empresa reconoció la suspensión de los retiros y explicó: “Los retiros se reanudarán tan pronto como el problema de seguridad se haya resuelto completamente. Los fondos de los usuarios siguen siendo seguros”.

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Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el de Changpeng Zhao, fundador y exdirector ejecutivo de Binance, quien escribió: “¡Los fondos de los usuarios están seguros! Sí parece un hackeo en Binance”. El empresario también agradeció a Tether y Circle por congelar los recursos y aclaró que ya no dirige la plataforma, aunque conserva su participación accionaria.

El monto del posible robo todavía no tiene confirmación oficial. Según los registros de firmas especializadas, las salidas de activos digitales podrían superar los 5.500 millones de dólares, aunque otras estimaciones ubican la cifra por debajo de ese valor.

Mientras avanza la investigación, Binance pidió a sus usuarios desconfiar de enlaces y mensajes no oficiales para evitar posibles estafas. La compañía aseguró que comunicará novedades cuando tenga información verificada.

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