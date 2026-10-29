Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno nacional ha presentado una propuesta en el marco de la Ley de Financiamiento que busca modificar los porcentajes de cotización al sistema de salud, con fecha de entrada en vigor desde el 1 de enero de 2027. Esta iniciativa introduce cambios significativos tanto para empleados como para trabajadores independientes, con el objetivo de que quienes más ingresos tengan contribuyan con una proporción mayor de su salario al sistema de salud, según información extraída del proyecto citado por El Nuevo Día.

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Para los empleados, la propuesta establece nuevos escalones de aportes obligatorios en función de los ingresos mensuales. Será del 4 % para quienes perciban hasta dos salarios mínimos; subirá al 5,5 % para aquellos cuyos ingresos estén entre dos y cuatro salarios mínimos. Quienes ganen entre cuatro y cinco salarios mínimos tendrían que aportar el 6 %; entre cinco y diez salarios mínimos el 6,5 %; entre diez y quince, el 7 %; entre quince y veinte, el 7,5 %; y finalmente, aquellos con ingresos de veinte a veinticinco salarios mínimos, llegarán a destinar el 8 % de su base salarial a salud. Esto implica un incremento paulatino del porcentaje de descuento según el nivel salarial, de acuerdo con la tabla incluida en la información del proyecto.

Por su parte, los trabajadores independientes también verán un aumento en sus aportes. Actualmente, cotizan el 12,5 % de sus ingresos, cifra que sería sustituida por un sistema escalonado. Desde la propuesta, el porcentaje partiría en 13 % para ingresos superiores a dos salarios mínimos y ascendería progresivamente hasta el 15,5 % para quienes reciban entre veinte y veinticinco salarios mínimos, según los datos del proyecto.

Sobre el aporte que corresponde a los empleadores, la propuesta mantiene la cotización del 8,5 % a su cargo. Es relevante destacar que este porcentaje ya es asumido actualmente por las empresas dentro del régimen contributivo, por lo que, según El Nuevo Día, no se trata de una obligación nueva, sino de una continuidad en las responsabilidades empresariales sobre los aportes a salud.

Hasta este momento, la iniciativa hace parte de una propuesta y su aplicación está sujeta a la aprobación final del proyecto de Ley de Financiamiento. Si es aprobada, las nuevas tarifas comienzan a regir desde enero de 2027, lo que significará mayores descuentos para algunos trabajadores y un incremento en el valor de la cotización para los independientes.

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¿Cuánto aumentarán los aportes a salud para empleados y trabajadores independientes en Colombia?

De acuerdo con la propuesta del Gobierno nacional, los empleados que ganan más de dos salarios mínimos empezarían a ver un aumento paulatino en el descuento de su salario para salud, comenzando en 5,5 % y llegando al 8 %. Los independientes pagarían desde el 13 % hasta el 15,5 % de su ingreso, dependiendo del rango salarial, si la medida se aprueba para 2027.

¿Qué cambios propone la Ley de Financiamiento sobre los pagos al sistema de salud en Colombia?

La propuesta de Ley de Financiamiento busca que los empleados y trabajadores independientes con mayores ingresos aporten más al sistema de salud a partir de una tarifa escalonada, manteniendo el actual 8,5 % de aporte de los empleadores. Estos cambios aplicarían desde enero de 2027 si la iniciativa recibe aprobación.

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