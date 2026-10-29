Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico, una propuesta que reúne varias reformas en el ámbito tributario y del gasto público. Esta iniciativa busca aliviar la economía de millones de colombianos mediante ajustes en los impuestos, devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y reducción de los costos en la administración estatal, pero también abre el debate sobre el efecto de estos cambios en las empresas y en el consumo.

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Uno de los aspectos más destacados del proyecto, según información del periodista Yesid Lancheros, es el mecanismo propuesto para devolver la totalidad del IVA a cerca de 19 millones de personas. De acuerdo con lo citado, cada beneficiario recibiría alrededor de $231.000 cada mes, lo que podría suponer un apoyo directo para los hogares, especialmente en un contexto económico complejo. Sin embargo, el proyecto no se limita solo a este punto; los alcances propuestos trascenderían al sector público y empresarial.

En lo concerniente al gasto público, el texto sugiere un recorte significativo en dos áreas clave. Primero, prevé reducir en un 50 % los recursos destinados a contratos de prestación de servicios. Segundo, propone disminuir en un 20 % el presupuesto dedicado al funcionamiento del Estado, lo cual podría afectar tanto la contratación como la manera en la que los servicios estatales se ofrecen a la ciudadanía. Aunque estos recortes buscan optimizar el uso de los recursos públicos, podría surgir controversia acerca del impacto que tendrían en la prestación de servicios y en el empleo dentro del Estado.

Adicionalmente, el proyecto plantea cambios sustanciales en el sistema de impuestos empresariales. Específicamente, prevé que la tarifa del impuesto de renta empresarial baje del 35 % actual al 33 % en 2027, y posteriormente al 31 % desde 2028. De igual forma, pretende establecer que todas las compras hechas a través de plataformas internacionales de comercio electrónico estén sujetas al cobro de IVA, sin importar el monto, con el objetivo de fortalecer la producción nacional.

Esta propuesta, según la documentación presentada y los reportes mencionados, remite a un interrogante central: ¿cuáles sectores y ciudadanos se verán favorecidos por estas medidas y quiénes deberán asumir los posibles costos? El futuro del proyecto dependerá de los debates que continúen en el Congreso de la República, donde se definirá si estos cambios llegan a implementarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionará la devolución del IVA para los colombianos con la Ley de Rescate Económico?

De acuerdo con el documento citado por el periodista Yesid Lancheros, el proyecto contempla la devolución total del IVA pagado a 19 millones de personas, quienes recibirían en promedio $231.000 mensuales. Esta medida busca convertirse en un apoyo económico directo para los hogares, aunque aún está sujeta a la aprobación y reglamentación que defina el Congreso.

¿Qué implicaciones tendría para empresas y consumidores el cambio en impuestos y gastos del Estado?

Según lo planteado, la reducción de la tarifa del impuesto de renta empresarial y el cobro de IVA a todas las compras internacionales podrían modificar el entorno de negocios y el comportamiento de los consumidores. Además, los recortes en contratos y gastos estatales podrían influir en la prestación de servicios y en la contratación de personal dentro del Estado, lo que genera inquietudes sobre el equilibrio entre eficiencia y calidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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