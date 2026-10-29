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La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló el calendario oficial para las próximas elecciones de autoridades territoriales, acto que marca el inicio de uno de los procesos democráticos más relevantes en Colombia. Según la Resolución 12338 expedida el 28 de octubre de 2026 por el registrador nacional, Hernán Penagos, la jornada electoral se efectuará el 31 de octubre de 2027, fecha en la que serán elegidos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles territoriales. De acuerdo con información oficial de la Registraduría, se estima la inscripción de cerca de 120.000 candidatos, lo que evidencia el alcance y la importancia de esta convocatoria ciudadana.

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El cronograma electoral presenta etapas clave, cada una con fechas y requisitos precisos. El 31 de octubre de 2026 se abre el periodo de inscripción para que los ciudadanos puedan actualizar su puesto de votación en caso de haber cambiado de residencia. Este trámite es fundamental para quienes han mudado su domicilio, retornaron al país o son extranjeros con cédula de extranjería de residente (con al menos cinco años en Colombia). Además, abarca a quienes portan cédulas expedidas antes de 1988 que originalmente emitieron fuera del censo electoral. Desde ese mismo día, comienza también el registro de comités inscriptores de candidaturas, correspondientes a grupos significativos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco, instancia que habilita la recolección de firmas de respaldo.

El calendario continúa el 30 de junio de 2027, fecha límite para registrar comités inscriptores y solicitar autorización para recoger firmas a través de la plataforma web de la Registraduría. Ese día se inicia el periodo formal de inscripción de candidatos y listas para las elecciones. El 31 de julio finaliza la inscripción oficial y la entrega de firmas de apoyo ciudadano. Posteriormente, el 31 de agosto culmina el plazo para que los ciudadanos inscriban su cédula y formen parte del censo electoral, que se consolidará definitivamente el 30 de septiembre con la actualización de los puestos de votación autorizados.

Una etapa crucial será el 16 de octubre de 2027, cuando se sortearán y publicarán los nombres de los jurados de votación. La Registraduría ha dispuesto que toda la ciudadanía pueda verificar su puesto de votación ingresando al sitio web oficial de la institución, lo cual facilita la consulta y garantiza transparencia en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el calendario electoral de las elecciones territoriales de 2027 en Colombia?

El calendario electoral definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil establece hitos específicos: inicio de inscripciones el 31 de octubre de 2026, cierre de registros de comités y candidatos entre junio y julio de 2027, conclusión de inscripciones ciudadanas en agosto, conformación definitiva del censo electoral en septiembre, publicación de jurados en octubre y elecciones el 31 de octubre de 2027.

¿Cómo se puede inscribir el puesto de votación o cambiarlo para las elecciones de 2027 en Colombia?

De acuerdo con la información ofrecida por la Registraduría Nacional, los ciudadanos pueden actualizar su puesto de votación a partir del 31 de octubre de 2026 en las sedes habilitadas, presentando los documentos requeridos según su situación. Aplica para quienes han cambiado de domicilio, retornados y extranjeros con cédula de residencia de al menos cinco años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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