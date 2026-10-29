Por: El Espectador

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La audiencia que busca establecer si Sencia ha incumplido sus labores de operación y mantenimiento en el estadio El Campín fue aplazada hasta el 9 de noviembre, situación que mantiene en suspenso posibles sanciones en relación con el deterioro del césped. De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este aplazamiento obedeció a la necesidad de vincular formalmente a una de las aseguradoras responsables, Seguros del Estado, lo que permitirá garantizar el debido proceso. Sin embargo, el concejal Juan David Quintero criticó la medida, señalando que la omisión de incluir desde el inicio a todos los garantes era previsible y habría retrasado una respuesta institucional que, en su opinión, ha sido tardía.

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Este nuevo cronograma coincide de manera especial con la cercanía de dos eventos de alto impacto sobre la cancha: el concierto Awooween, encabezado por Ryan Castro el 31 de octubre, y el partido entre Millonarios y América, programado para el 4 de noviembre. El montaje del espectáculo, que contempla una tarima de 360 grados, pone nuevamente a prueba la compatibilidad entre eventos musicales y la disponibilidad del estadio para el fútbol profesional, su uso principal.

El procedimiento administrativo aplicado por el IDRD no representa aún una sanción o multa para Sencia. Según comunicó la entidad, las medidas contractuales -como descuentos o la cláusula penal- solo pueden surgir luego de agotar etapas de defensa y descargos para todos los involucrados. La vinculación de Seguros del Estado junto a Berkley International Seguros Colombia era obligatoria, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1474, lo que generó el aplazamiento defendido por los apoderados de Sencia y Berkley durante la audiencia.

El IDRD señaló que ambos aseguradores participan de modo independiente bajo la figura de coaseguro y que la decisión protege el derecho de defensa de las partes. Por otra parte, el Instituto implementó un control especial a los conciertos tras el incidente que llevó a cancelar el encuentro de Millonarios y Once Caldas, por el deterioro del césped posterior a los shows de BTS. Santa Fe decidió trasladar su partido, mientras Millonarios mantendrá su juego en El Campín, dejando un margen muy breve para la recuperación de la cancha.

Como parte de estrategias de mitigación, el IDRD y Sencia acordaron postergar o cambiar de sede varios eventos musicales originalmente previstos para noviembre; no obstante, la audiencia sancionatoria continuará su curso, pues, según el Instituto, esas medidas no modifican las exigencias contractuales. La Contraloría de Bogotá también investiga si la operación de la Asociación Público-Privada (APP) ha generado afectaciones económicas, abriendo un frente adicional que involucra auditorías y denuncias sobre pagos a la firma APP CDEC, aunque hasta el momento no existe pronunciamiento de fondo de los entes de control.

La sesión del 9 de noviembre será clave para determinar si habrá sanción para Sencia y cómo se podrá garantizar la recuperación del césped en un escenario que sigue alternando fútbol profesional y espectáculos musicales.

¿Por qué fue aplazada la audiencia contra Sencia por el deterioro de la gramilla de El Campín?

La audiencia se aplazó porque el IDRD decidió vincular formalmente a Seguros del Estado, una de las aseguradoras del contrato de concesión, antes de iniciar la etapa de descargos. De acuerdo con el IDRD, esto era necesario para garantizar el debido proceso y permitir que todas las partes responsables pudieran ejercer su defensa. La decisión surgió durante la audiencia, donde los apoderados de Sencia y de la aseguradora Berkley solicitaron suspender la diligencia para formalizar esta vinculación, asegurando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474.

¿Qué medidas se han tomado para proteger la gramilla de El Campín antes de los próximos eventos?

El IDRD implementó un seguimiento especial al concierto de Ryan Castro, incluyendo una interventoría encargada de verificar el estado de la cancha antes, durante y después del evento. Sencia debe presentar un plan detallado con horarios, sistemas de protección, especificaciones sobre cargas permitidas, mecanismos de recuperación del césped y medidas de contingencia. Además, la programación de otros conciertos fue reubicada o postergada, lo que busca dar más tiempo para la recuperación de la gramilla antes de los partidos de fútbol profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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