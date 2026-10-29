“Estoy viva de milagro”, dijo Wanda Galindo Núñez, de 23 años, al recordar el ataque con arma blanca que sufrió presuntamente a manos de su expareja, Keiver Díaz Montes, de 30 años, en una calle del barrio Santa Rita, en Valledupar. En diálogo con La FM, la joven relató los momentos de angustia que vivió cuando se movilizaba en una motocicleta junto a una amiga y fue agredida en plena vía pública.

Sigue a PULZO en Discover

Intento de feminicidio en Valledupar pretendía eliminar a su pareja en el barrio Santa Rita de Valledupar. pic.twitter.com/rcSXw02PzB — Enrique Camargo P. (@EnriqueCamargo2) October 28, 2026

Lee También

Según su testimonio, la relación terminó el pasado 6 de septiembre, pero después de la ruptura comenzaron los episodios de acoso y amenazas. Wanda aseguró que había acudido a las autoridades para denunciar la situación y que el hombre habría ingresado sin autorización a sus redes sociales. También afirmó que recibía mensajes y detalles en su lugar de trabajo que, según ella, formaban parte del hostigamiento que sufría.

(Vea también: Mujer fallece en vivienda de Bella Suiza, Ibagué; investigan posible asfixia y capturan a hombre en el lugar)

“Yo había puesto una denuncia penal por acoso y amenaza. Él hackeó mis redes sociales y todo comienza a raíz de eso; me perseguía, me amedrentaba, me enviaba detalles a la oficina con escritos de amor”, contó la joven al medio radial. Además, insistió en que ya no mantenía una relación sentimental con el señalado agresor y pidió que se respetara esa condición al informar sobre el caso.

Wanda también afirmó que durante la relación habría sufrido violencia física y psicológica, hechos que, según explicó, había puesto en conocimiento de la Fiscalía. La joven aseguró que contaba con una medida de protección para evitar que su expareja se acercara a ella. Pese a esos antecedentes, relató que terminó en el suelo mientras varias personas intervenían para impedir que continuara la agresión. “Ese hombre quería matarme”, manifestó.

Las consecuencias del ataque no fueron únicamente emocionales. Wanda dijo que sufrió heridas cortopunzantes en varias partes del cuerpo, entre ellas el cuello, un brazo, la mejilla y un hombro. Su amiga también resultó lesionada durante los hechos. Ambas recibieron ayuda y fueron trasladadas a un centro clínico para recibir atención médica. “Estoy dañada psicológicamente, agredida físicamente, golpeada, moreteada; tuve lesiones cortopunzantes en mi cuerpo, en el cuello, brazo, mejilla, hombro y mi amiga también”, relató.

La intervención de ciudadanos que presenciaron lo ocurrido permitió detener al hombre mientras llegaban las autoridades. De acuerdo con la información entregada, la Policía llegó al lugar y capturó a Keiver Díaz Montes. Tras sobrevivir al ataque, Wanda pidió que la Fiscalía y las entidades encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia acompañen su caso y garanticen que los hechos sean investigados. “Esto no puede quedar así, no va a quedar así”, expresó.

(Lea también: Colombiana fue asesinada en Italia: su novio se entregó y dice que fue legítima defensa)

La joven también quiso que su historia sirviera para visibilizar lo que enfrentan otras mujeres que viven situaciones de acoso, amenazas y manipulación, especialmente cuando intentan terminar una relación. “Quiero contar mi historia no solo por mí, sino por todas las mujeres que están viviendo este tipo de situaciones de violencia, acoso, amenaza y manipulación en silencio”, afirmó. Su llamado, dijo, busca que ninguna mujer tenga que afrontar con miedo la decisión de alejarse de una pareja que le hace daño.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.