Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La muerte de Alba Rocío Pérez, de 53 años, en el barrio Bella Suiza de Ibagué, ha conmocionado a la comunidad y mantiene a las autoridades en una intensa investigación. El caso es abordado actualmente como un presunto feminicidio, mientras surgen nuevos testimonios que podrían orientar la reconstrucción de los hechos. Según información recopilada en el lugar y publicada en los reportes sobre la investigación, se han dado a conocer detalles de la relación que Alba sostenía con Henry, quien es señalado como el presunto responsable del deceso.

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De acuerdo con los testimonios, la relación entre Alba y Henry habría presentado episodios marcados por celos y posibles actitudes agresivas. Aunque la pareja ya no convivía en condición sentimental, Henry siguió frecuentando la casa de Alba, aparentemente porque ella le permitía quedarse tras haber sufrido un accidente. Los allegados de la mujer le habrían sugerido alejarse de Henry, dada la dinámica tensa y conflictiva que, según sus relatos, se daba en la convivencia. Sin embargo, no hay certeza sobre denuncias formales o medidas de protección previas, un punto relevante para entender cómo se desarrolló la situación previa al hecho fatal.

En el análisis del entorno de Henry, se ha hecho público que él registraría hasta ocho anotaciones judiciales. Entre los antecedentes mencionados por las autoridades figuran conductas como amenazas, lesiones personales, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, injuria y constreñimiento ilegal. Estas anotaciones, tal como lo advierten los voceros oficiales, no constituyen condenas y cada una debe ser valorada por separado, especialmente en el marco de la presunción de inocencia y la necesidad de pruebas sólidas para la determinación de responsabilidades en el caso de Alba.

Adicional a estos elementos, algunos testimonios han señalado un posible consumo de sustancias psicoactivas por parte de Henry, aunque este aspecto solo se sostiene en versiones informales y carece de confirmación oficial. Este tipo de señalamientos requiere cautela y solo podrá determinarse su relevancia cuando se conozcan los dictámenes de las investigaciones oficiales.

La cronología de los acontecimientos indica que, el día de la tragedia, vecinos habrían escuchado los gritos de auxilio de Alba, que intentaba pedir socorro desde una ventana mientras la puerta estaría asegurada con candado. La llegada de la Policía, alrededor de las 4:50 de la tarde del 27 de octubre, permitió el acceso a la vivienda donde Alba y Henry fueron hallados con lesiones. Si bien ambos fueron trasladados a un centro asistencial, Alba ya no tenía signos vitales y la clínica Keralty confirmó su fallecimiento. La hipótesis preliminar sugiere asfixia mecánica como posible causa de muerte, aunque solo los estudios forenses podrán determinarlo con precisión. En el sitio, las autoridades recuperaron un arma cortopunzante.

Actualmente, la Fiscalía y la Policía mantienen abierta la investigación bajo la figura de presunto feminicidio, revisando todos los elementos contextuales y testimoniales. La conmoción por el caso también se vio reflejada en un acto de velatón convocado por los vecinos de Bella Suiza, quienes denunciaron la violencia contra las mujeres y exigieron justicia. En este punto, todos los detalles conocidos hasta ahora forman parte del contexto, pero serán las pruebas formales las que definirán las conclusiones de la investigación judicial en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa feminicidio y cómo se investiga en Colombia?

El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. En Colombia, las autoridades, como la Fiscalía, investigan el feminicidio considerando posibles antecedentes de violencia, situación de la víctima y testimonios que evidencien agresiones previas. El caso de Alba Rocío Pérez es investigado bajo esta figura, lo que implica aplicar protocolos especiales para preservar pruebas y esclarecer si la muerte estuvo motivada por discriminación o violencia de género.

¿Cuáles son las consecuencias de tener anotaciones judiciales en casos de investigación?

Tener anotaciones judiciales implica que existen registros de comportamientos posiblemente delictivos, pero no significa automáticamente condena. En investigaciones como la de Alba Rocío Pérez, estos antecedentes ayudan a contextualizar a los presuntos implicados, aunque las autoridades insisten en que las responsabilidades solo pueden establecerse a partir de pruebas y el proceso legal correspondiente.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.