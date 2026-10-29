El polémico episodio protagonizado por el líder del gremio de taxistas Hugo Ospina en el Aeropuerto Internacional Palonegro, que sirve a Bucaramanga, dejó al descubierto las contradicciones entre su discurso de supuesto agredido y la actuación de las autoridades locales. Aunque el dirigente intentó justificar su presencia en tierras santandereanas bajo el argumento de respaldar protestas contra el transporte informal, fuentes policiales y judiciales confirmaron que su detención obedeció estrictamente a una alteración del orden público que ameritó la imposición de múltiples comparendos bajo los parámetros del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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El altercado, que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, desató una ola de cuestionamientos sobre el comportamiento de Ospina en las instalaciones aeroportuarias. Según su propia versión entregada a medios de comunicación, su intervención habría comenzado por un reclamo a conductores de su mismo gremio que presuntamente habrían intentado evadir las filas reglamentarias. No obstante, el relato del taxista escaló hacia señalamientos alarmistas en los que aseguró haber sido víctima de una turba de conductores de vehículos particulares y camionetas blancas que habrían intentado lincharlo, responsabilizando además a la Policía Nacional de haber actuado de forma desproporcionada en su contra en lugar de brindarle protección institucional.

Sin embargo, los reportes oficiales aportados por fuentes judiciales contradicen la narrativa de indefensión expuesta por el líder gremial. Las autoridades aclararon que no se trató de una captura penal formal, sino de una medida de conducción temporal fundamentada en la Ley 1801, aplicada precisamente para contener los desmanes y restablecer la tranquilidad en una zona altamente concurrida. Lejos de la imagen de inocencia que el dirigente intentó proyectar tras recuperar su libertad en menos de una hora, la imposición de tres comparendos deja en evidencia que su conducta en el lugar de los hechos infringió las normas de convivencia, desmintiendo su afirmación de haber permanecido al margen de la confrontación o de no haber dado motivos para la intervención de los uniformados.

El historial de intervenciones públicas de Ospina suele estar marcado por tensiones y enfrentamientos verbales con actores del sector transporte y las autoridades de tránsito en distintas ciudades del país. En este caso específico, su intento por desviar la atención hacia la problemática de las plataformas digitales y el transporte especial en el terminal aéreo santandereano buscaría minimizar su responsabilidad directa en la riña callejera que motivó la actuación policial. La resistencia pasiva y activa que evidenció frente a los agentes al momento de ser requerido desmiente su supuesta disposición al orden, evidenciando un patrón de confrontación frente a los procedimientos institucionales.

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Mientras el líder gremial anunció la llegada de comisiones de la Superintendencia de Transporte para revisar las irregularidades operativas en la terminal de Lebrija, los comparendos impuestos continúan vigentes como un recordatorio de que las acciones al margen de la convivencia pacífica en espacios públicos esenciales no quedan exentas de sanción. La actuación de la Policía en Palonegro cerró temporalmente un capítulo bochornoso que vuelve a poner bajo lupa el tono y los métodos con los que el sector amarillo canaliza sus legítimos reclamos gremiales en el territorio nacional.