El presidente Abelardo de la Espriella anunció cambios en la evaluación de las EPS, con un modelo basado en resultados, cumplimiento de obligaciones y calidad de la atención a los afiliados.

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Según el mandatario, las entidades serán medidas de forma objetiva: las que cumplan recibirán respaldo, mientras que las que incumplan o sean inviables podrían ser intervenidas, reorganizadas o sustituidas.

El Gobierno también plantea revisar técnicamente el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con información verificable sobre los costos reales de atención. De la Espriella aseguró que el objetivo es garantizar que los recursos lleguen oportunamente a EPS, hospitales, clínicas y proveedores.

Otro anuncio fue la creación de un tablero público para hacer seguimiento semanal al Plan de Choque en Salud y al represamiento de medicamentos y procedimientos. Según el Gobierno, más de un millón de usuarios tienen atenciones pendientes.

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Por su parte, la ministra de Salud, Ana María Vesga, pidió a la Contraloría y la Procuraduría revisar asignaciones por $885.000 millones realizadas entre el 1 y el 6 de agosto.

Señaló inconsistencias en registros presupuestales y propuestas técnicas, además de obras sin estudios ni diseños. También informó que existen $4,8 billones comprometidos sin obligar y recordó que el Ministerio ya había reportado posibles irregularidades a la Fiscalía.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.