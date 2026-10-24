El Hospital Universitario de Santander (HUS) espera comenzar a recibir recursos de las EPS, en medio de una cartera que supera los $400.000 millones.

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El gerente de la institución, Ricardo Hoyos, explicó que el hospital ya entregó información sobre sus obligaciones pendientes a Coosalud y Famisanar, como parte del plan de choque impulsado por el Ministerio de Salud para aliviar la situación financiera de la red hospitalaria.

Sin embargo, hasta ahora el HUS no ha recibido desembolsos mediante este mecanismo. Hoyos aclaró que el proceso no implica el pago inmediato de toda la deuda, sino una revisión de las facturas para determinar cuáles pueden ser reconocidas y posteriormente canceladas.

Según el gerente, una vez surtido el proceso de facturación y revisión, el hospital espera recibir los recursos correspondientes en un plazo aproximado de 40 días.

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La expectativa es que estos pagos ayuden a mejorar el flujo de caja y permitan mantener la operación y atención de pacientes.

Aunque la deuda de las EPS representa un desafío financiero importante, Hoyos aseguró que el HUS no ha tenido mayores restricciones en la prestación de servicios.

El hospital ahora espera que el plan de choque avance y que las obligaciones pendientes se conviertan efectivamente en pagos.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.