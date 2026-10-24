El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, anunció un ajuste de casi $70 billones al Presupuesto General de la Nación de 2027, como parte de la estrategia del Gobierno para reducir el gasto público y contener el endeudamiento.
El anuncio fue realizado durante la clausura del Congreso Colombiano de la Construcción 2026.
El Presupuesto General de 2027 quedó fijado en $634,9 billones y fue expedido mediante decreto por el Gobierno Nacional, después de un vicio de trámite en el Congreso de la República. Restrepo señaló que el recorte busca eliminar excesos de gasto y evitar que el país dependa del sobreendeudamiento y el derroche fiscal.
El funcionario también indicó que el ajuste se suma a un recorte de $13,8 billones aplicado al presupuesto de 2026, equivalente al 0,7 % del PIB.
Según Restrepo, el Gobierno busca fortalecer la inversión privada mediante incentivos fiscales y mayor seguridad jurídica.
Durante su intervención, además, destacó la política de vivienda, con tres líneas de acción: reconstruir, reactivar y crecer. Para atender las zonas afectadas por el reciente terremoto, se dispone inicialmente de $1,7 billones, junto con beneficios tributarios y obras por impuestos.
El Gobierno también plantea alcanzar un crecimiento económico del 6 %, apoyado en eficiencia estatal, talento, energía, inversión y financiación.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de economía hoy aquí.
LO ÚLTIMO