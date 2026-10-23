En medio de las controversias políticas en Colombia, la situación desatada por errores en la tramitación del Presupuesto General de la Nación para 2027 derivó en nuevos despidos y dimisiones.

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Seis integrantes de la división del legislativo del Ministerio de Hacienda salieron, contabilizando una renuncia formal y la finalización anticipada de cinco contratos de prestación de servicios, reveló La FM.

Esta reestructuración administrativa se suma al despido del jefe de la cartera de Gobierno, Rodrigo Lara, removido de su dignidad por instrucción directa del mandatario Abelardo de la Espriella.

La causa central del remezón institucional radica en la promulgación del presupuesto nacional mediante decreto ejecutivo, medida tomada ante las insuperables discrepancias entre los textos legislativos.

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Tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes validaron versiones contradictorias de la norma, concentrando las inconsistencias técnicas sobre el redactado del artículo 65.

Dicha falla procedimental imposibilitó la conciliación parlamentaria ordinaria, dejando al descubierto fallas críticas de coordinación y control en las dependencias gubernamentales responsables del seguimiento legislativo.

Las inconsistencias detectadas en la documentación presupuestal desataron severos cuestionamientos sobre el rigor técnico ejercido por los asesores encargados del trámite ante el Congreso.

En medio de las tensiones institucionales, la salida de Lara avivó el debate público respecto a las competencias específicas de cada dependencia del Ejecutivo durante las discusiones.

Mediante su misiva formal de retiro, el exfuncionario deslindó a su despacho de cualquier omisión en la revisión documental del proyecto de ley aprobado.

“Sobre el presupuesto, me permito precisar que el Ministerio del Interior no es ni ha sido nunca responsable del cotejo y la compilación de los textos. Esa tarea, como lo sabe todo el país político, corresponde a otra cartera, y nadie puede responder por lo que no controla”, señaló el exministro.

Asimismo, el exintegrante del gabinete defendió de manera enfática el cumplimiento de sus competencias políticas para articular bancadas y asegurar quórum decisorio en las sesiones ordinarias.

La imprevista expedición del presupuesto mediante decreto presidencial evidenció marcadas fracturas internas sobre el control administrativo de los proyectos gubernamentales de mayor impacto fiscal.

Las investigaciones continúan para esclarecer la cadena de custodia de las actas tramitadas y determinar eventuales sanciones disciplinarias contra los funcionarios involucrados en el yerro.

El retiro forzado del equipo de enlace parlamentario busca reestructurar los canales de comunicación entre el Gobierno central y las comisiones económicas de ambas corporaciones.

Por su parte, analistas económicos advierten que la promulgación extraordinaria del presupuesto genera incertidumbre jurídica sobre las partidas presupuestales asignadas a las regiones para el próximo periodo fiscal.

El Ejecutivo nacional procura contener el impacto político de la controversia nombrando nuevos voceros permanentes ante el Poder Legislativo para restablecer las relaciones institucionales.

¿Cuál fue el error en el trámite del Presupuesto?

El error central en la tramitación del Presupuesto General de la Nación radicó en la aprobación de textos disímiles entre el Senado y la Cámara de Representantes.

Las discrepancias detectadas se concentraron en la redacción del artículo 65 del proyecto de ley, generando vacíos insostenibles sobre el contenido real avalado por el Congreso.

Esta falta de concordancia entre los articulados aprobados por ambas corporaciones impidió completar el proceso de conciliación legislativa exigido por la normatividad constitucional del país.

Debido a la imposibilidad de unificar los textos dentro de los tiempos estipulados por la ley, el procedimiento ordinario de sanción presidencial quedó completamente bloqueado.

Ante el colapso de la vía parlamentaria, el Gobierno nacional debió recurrir a la expedición del presupuesto mediante decreto ejecutivo para garantizar el funcionamiento fiscal estatal.

El fallo procedimental desató fuertes cuestionamientos sobre la labor del equipo de enlace parlamentario encargado del cotejo, verificación y compilación exacta de la documentación aprobada.

Asimismo, la situación provocó la dimisión de altos funcionarios y la terminación de múltiples contratos de asesoría en las carteras de Hacienda e Interior.

Expertos constitucionalistas señalaron que la omisión en el cotejo minucioso de las actas de cada sesión vulneró los principios básicos de transparencia en la contratación.

La falta de un texto único y consolidado abrió un intenso debate jurídico sobre la validez del decreto emitido y sus efectos en la economía.

Las comisiones económicas del Congreso investigan actualmente las irregularidades administrativas registradas durante las votaciones para deslindar las responsabilidades correspondientes en la falla legislativa.

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