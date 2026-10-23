Con todos los movimientos de la política colombiana en la actualidad, Gustavo Petro salió al paso para hablar acerca de los señalamientos que existen en contra suyo y de sus allegados.

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El expresidente de Colombia sorprendió por medio de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para hablar en principio sobre las supuestas pruebas que se presentan en defensa de Verónica Alcocer.

Aparte de referirse a videos, testigos y documentos como parte de eso también puso sobre la mesa otro de los asuntos que han sido foco de la controversia en los últimos días.

“Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a no gobernar sino parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”, afirmó Carlos Ríos, director del Dapre sobre el exmandatario.

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En ese sentido, el líder del Pacto Histórico salió al paso luego de que se afirmó que Petro “instrumentalizaba” con OPS (órdenes de prestación de servicio) a “48 mujeres” durante su presidencia, por lo que se plantó para aclarar el asunto.

“Ahora pediré por derecho de petición que se me responda que fiesta en mis cuatro años de gobierno programé en la casa de Nariño. Nunca hice una sola fiesta en la Casa de Nariño y solo convoque los almuerzos el 24 de diciembre de habitantes de calle”, afirmó.

De hecho, el expresidente fue tajante y lanzó una referencia directa contra el funcionario luego de los señalamientos que abrieron una nueva polémica acerca de la gestión del pasado gobierno.

“Nunca en ninguna reunión en la Casa de Nariño se consumió alcohol o cualquier otra sustancia. El director del Dapre debe decirme públicamente que fiesta organice como presidente de la república en al Casa de Nariño”, remató.

Este cruce de afirmaciones se presentan precisamente cuando comienzan las investigaciones por las publicaciones que señalan a Verónica Alcocer por supuestos favorecimientos y demás en la administración de Petro.

La ex consejera Eva Ferrer presentó pruebas a la Fiscalía en ese caso, sobre el que el expresidente ahora se refirió para plantarse precisamente frente a los señalamientos en su contra.

Polémicas por contratos de mujeres en Gobierno Petro

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado cuestionamientos públicos por la vinculación y designación de diversas mujeres en cargos directivos y de asesoría estatal.

Entre los casos más controvertidos figura la designación de Juliana Guerrero, nombrada en el Ministerio del Interior pese a señalamientos por inconsistencias registradas en su perfil académico.

La joven politóloga enfrentó fuertes cuestionamientos en la opinión pública debido a dudas sobre su experiencia profesional requerida para ocupar tan alta dignidad institucional.

Por su parte, el nombramiento de Gabriela Muñoz causó amplios debates en medios nacionales tras asumir funciones de asesoría en entidades públicas sin cumplir requisitos técnicos.

Críticos de la administración cuestionaron la falta de trayectoria de Muñoz, señalando presunto favoritismo político en la asignación de contratos estatales de alta responsabilidad.

Asimismo, la vinculación de Vanessa Cortés en despachos gubernamentales desató controversia por presuntos conflictos de interés y falta de idoneidad para ejercer funciones administrativas.

Organizaciones de veeduría ciudadana ejercieron presión pública para revisar minuciosamente las hojas de vida presentadas por las funcionarias ante el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Las controversias en torno a estas tres jóvenes profesionales intensificaron las críticas de sectores opositores sobre los criterios de meritocracia aplicados por el Ejecutivo.

Frente a la presión mediática, el Gobierno nacional defendió la inclusión de liderazgos juveniles en el marco de su política de transformación e inclusión social.

Todo esto, dentro de una controversia que todavía se mantiene luego del final de esa administración.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.