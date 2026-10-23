Willinton Henao Gutiérrez, conocido como alias ‘Mocho Olmedo’, será enviado a Estados Unidos para responder ante la justicia de ese país por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos, según El Tiempo. El disidente, señalado como uno de los cabecillas del Frente 33, había quedado en medio de una controversia por su participación en los diálogos de la política de Paz Total.

Sigue a PULZO en Discover

La extradición se produce después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella reactivara los procedimientos contra cinco integrantes de organizaciones armadas cuyas entregas a Estados Unidos estaban suspendidas por su papel como negociadores durante la administración anterior. La decisión fue anunciada el 26 de agosto de 2026 e incluyó a Henao, alias ‘Muñeca’ y alias ‘Araña’, entre otros.

(Vea también: Viuda de Miguel Uribe da nombre del que estaría detrás del magnicidio; es cercano a exsenadora)

El proceso judicial contra ‘Mocho Olmedo’ venía avanzando desde 2025. En mayo de ese año, la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a su extradición, al considerar que se cumplían los requisitos legales para atender la solicitud de las autoridades estadounidenses. Henao es requerido por una corte del Distrito Sur de Florida por presuntos cargos de concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos.

Lee También

La solicitud de extradición está relacionada con hechos que, según el expediente estadounidense, habrían ocurrido entre 2021 y 2022. La investigación apunta a una presunta conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y cometer lavado de dinero. Se trata de acusaciones que deberá enfrentar ante la justicia de ese país y que no equivalen, por sí mismas, a una condena.

Henao se entregó a las autoridades colombianas el 12 de febrero de 2025, en medio de los acercamientos entre el Frente 33 y el Gobierno de Gustavo Petro. Después de su entrega, fue notificado de la orden de captura con fines de extradición. Su condición de integrante de la mesa de diálogo llevó a que su situación judicial quedara ligada a las decisiones de la política de paz del Ejecutivo.

La defensa de ‘Mocho Olmedo’ intentó que se tuvieran en cuenta documentos relacionados con su participación en las negociaciones, con el argumento de que sus actividades estaban vinculadas a la búsqueda de paz. Sin embargo, la Corte Suprema no aceptó esas pruebas dentro del trámite de extradición y mantuvo su concepto favorable, al considerar que los hechos por los que era requerido correspondían a delitos comunes y no políticos.

(Lea también: Sale a la luz nombre del presunto financiador del crimen de Miguel Uribe; revelan millonario pago)

El caso también estuvo rodeado de cuestionamientos por el manejo de su custodia después de entregarse. Henao permaneció durante cerca de 55 días en un apartamento de Chapinero, en Bogotá, bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia, en lugar de estar recluido en una cárcel. Con la decisión de reactivar su extradición, el Gobierno puso fin al compás de espera que había estado relacionado con su papel como negociador de la Paz Total.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.