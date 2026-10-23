Por: El Espectador

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Las elecciones regionales que se celebrarán en 2027 ya despiertan el interés y la movilización de los diferentes partidos políticos en Colombia. Aunque el proceso electoral iniciará formalmente la próxima semana, los principales partidos y movimientos están articulando alianzas y buscando el crecimiento de su militancia. De acuerdo con lo expuesto por El Espectador, tanto fuerzas tradicionales como emergentes han empezado estrategias para consolidar su presencia en los territorios y aumentar su base electoral.

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En el caso del Pacto Histórico, la colectividad que lidera el expresidente Gustavo Petro atraviesa un proceso de reorganización interna, en el que este ha sido nombrado como líder único del partido. El movimiento busca expandir su número de militantes, estableciendo la meta de cerrar el registro de nuevos ingresos a finales de 2026. Este paso será fundamental para estructurar sus mecanismos internos y perfilar su hoja de ruta de cara al Congreso que definirá sus líneas principales para la campaña de 2027. Sin embargo, aún existen debates internos sobre la dirección estratégica del partido, los cuales siguen sin resolverse de manera concluyente.

Por otro lado, el Centro Democrático, identificado como el principal partido de oposición, ha mostrado avances más notorios. Según declaraciones de la colectividad, en menos de dos meses han recibido más de 25.400 nuevos militantes y mantienen abiertas las inscripciones. Además, anunciaron la realización de las primeras convenciones municipales, programadas del 21 al 25 de noviembre, donde los nuevos afiliados podrán votar en decisiones importantes del partido.

En esa misma dinámica se encuentra el partido Defensores de la Patria, que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia. Tras obtener el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el partido trabaja para fortalecer su militancia, especialmente en la derecha del espectro político, compitiendo incluso con el Centro Democrático. Defensores ha iniciado procesos de adhesión de nuevos militantes y busca establecer alianzas en distintas regiones, proyectando una posible fusión con los partidos Salvación Nacional y Creemos en enero, ambos cercanos a su jefe de Estado.

En el escenario de los partidos tradicionales, como el Partido Conservador, el Liberal, La U y Cambio Radical, también se percibe una fuerte actividad para no ceder espacios en los procesos regionales ni verse desplazados frente a los movimientos más recientes. Mientras tanto, el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, exprocurador, asume un papel determinante en la interlocución con las distintas fuerzas políticas en el Congreso y tendrá relevancia en la organización y observación de los comicios venideros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se están preparando los partidos políticos tradicionales y emergentes para las elecciones regionales de 2027?

De acuerdo con El Espectador, tanto partidos tradicionales como emergentes ya adelantan estrategias para aumentar su militancia, establecer alianzas y definir mecanismos internos que les permitan fortalecer su presencia territorial de cara a las próximas elecciones. Los partidos buscan consolidar un electorado sólido y organizar convenciones y fusiones que les aseguren competitividad en los comicios.

¿Qué papel cumple el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el reconocimiento de nuevos partidos políticos?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo encargado de otorgar el reconocimiento legal a los nuevos partidos y movimientos políticos en Colombia, como sucedió recientemente con Defensores de la Patria. Este reconocimiento permite a los partidos inscribir militantes, participar en elecciones y acceder a los mecanismos de financiación y representación política en el sistema colombiano.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.