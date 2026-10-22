Por: El Espectador

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En las últimas horas, el gobierno de Abelardo de la Espriella experimentó un nuevo giro en su equipo ministerial con la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior. Lara, quien ocupó el cargo durante 75 días, dejó su puesto en medio de un debate crucial en las Comisiones Primeras Conjuntas sobre el proyecto de ley de sometimiento. Lo particular de esta administración, que todavía no completa tres meses en funciones, es la frecuencia con la que se han producido cambios en los altos cargos, un fenómeno destacado por El Espectador.

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Rodrigo Lara había trabajado en la campaña presidencial antes de asumir oficialmente su cargo, participando activamente en la estrategia para mejorar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La decisión de apartarlo, de acuerdo con la información, no fue ajena a los conflictos internos, especialmente con Carlos Suárez, uno de los asesores más cercanos al presidente. El reemplazo de Lara será Alejandro Ordóñez, recordado por su paso como procurador general y como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

No es la primera vez que un ministro deja el gabinete presidencial en tan poco tiempo. Viviane Morales, exministra, también salió en las primeras semanas del gobierno, argumentando motivos personales y sin que mediara escándalo público. Morales llegó junto a su esposo, Carlos Alonso Lucio, quien fue gerente de programa durante la campaña presidencial. En su lugar se nombró a Ilva Myriam Hoyos Castañeda, quien ya había trabajado en la Procuraduría y conoce a Ordóñez desde entonces.

Estas salidas no solo se dieron en los ministerios. Casos como el de Carlos René Montoya Muñoz en la presidencia de Colpensiones, quien estuvo apenas una semana en ese puesto, demuestran la inestabilidad. La dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) también presenció la salida de Ricardo Valencia tras 26 días, producto de declaraciones públicas sobre la gestión anterior. Además, se presentaron retiros y cambios en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), donde Carlos Eduardo Sepúlveda fue reemplazado apenas días después de haber sido designado.

Frente a estos procesos, la Casa de Nariño ha intervenido directamente, solicitando renuncias o revisando perfiles apenas unos días después de que se otorgaban los cargos. La gestión de Abelardo de la Espriella se caracteriza hasta ahora por estos movimientos constantes, que han suscitado debates sobre la estabilidad y la independencia de altos funcionarios, según reportes de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ha habido tantos cambios en el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella?

La administración de Abelardo de la Espriella ha estado marcada, desde sus primeras semanas, por una serie de cambios rápidos y sorpresivos en ministerios y entidades clave. De acuerdo con la información de El Espectador, estas salidas se han dado por diferencias internas, decisiones directas del mandatario y en algunos casos por polémicas o declaraciones públicas de los funcionarios involucrados. La falta de estabilidad en estos cargos ha generado cuestionamientos sobre la gestión y el ambiente político dentro del gobierno.

¿Quiénes han ocupado y dejado los principales cargos en los primeros meses del gobierno De la Espriella?

Durante este corto lapso, han pasado por altos cargos figuras como Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior, Viviane Morales en el Ministerio de Educación, Carlos René Montoya Muñoz en Colpensiones, Ricardo Valencia en el DANE, y Carlos Eduardo Sepúlveda en el DNP, además de movimientos en MinTIC y la Dirección General de Bomberos. Todas estas salidas se han producido en periodos inferiores a dos meses, lo que evidencia una constante renovación en la administración nacional, de acuerdo con los reportes de El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.