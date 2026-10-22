El remezón ministerial que sacudió la Casa de Nariño tras la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior encontró una entusiasta e inmediata reacción en las redes sociales de uno de los hombres más influyentes de la actual administración. Carlos Suárez, estratega político del presidente Abelardo De La Espriella y presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar por lo alto la designación del exprocurador Alejandro Ordóñez como nuevo jefe de la cartera política.

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A través de una secuencia de historias publicadas en su perfil oficial (@carlossuarezrojas), Suárez dejó en evidencia su cercanía ideológica y personal con el exfuncionario, a quien conoce desde el año 2018. En una de las primeras publicaciones, el estratega compartió un trino suyo publicado en el mes de agosto en el que anticipaba el rol diplomático de Ordóñez, acompañado de la eufórica frase: “¡Abran paso que Ordóñez ha llegado!”. En esa misma narrativa digital, el directivo de Ecopetrol hizo alusión a episodios polémicos del pasado del exprocurador, como la quema de libros y la destitución de Gustavo Petro cuando este fungía como alcalde mayor de Bogotá, calificándolo sin ambigüedades como un “defensor de la patria”.

La secuencia digital incluyó además registros fotográficos inéditos que retratan la relación política entre ambos personajes. En una de las imágenes, Suárez aparece posando junto a Ordóñez al interior de un set de grabación, vinculando el momento con su consultora mediante el texto: “en 2018 nació una candidatura y en 2026 nos vuelve a juntar el destino”. En otra postal, en compañía de una mujer identificada como Beatriz, exclamó: “Vuelve al ruedo… Alejandro Ordóñez. De tu mano Beatri…”. El despliegue propagandístico culminó con una llamativa pieza visual generada mediante inteligencia artificial —explícitamente rotulada de esa manera— que muestra a un caballero templario custodiado por la bandera de Colombia al fondo.

Carlos Suárez / Instagram Carlos Suárez

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Este festejo digital se produce en medio de un escenario de alta tensión institucional. Ordóñez asumirá el Ministerio del Interior en reemplazo de Rodrigo Lara y deberá abandonar su actual puesto como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este movimiento representa la segunda gran crisis de gabinete en menos de tres meses de gobierno, luego de que Lara durara apenas unos 75 días en el cargo y fuera apartado horas después de restar importancia a los errores técnicos en el trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación para 2027. Mientras se surten los trámites formales para la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá de manera temporal las funciones de la cartera para encarar la compleja interlocución con el Congreso de la República.

La euforia de Carlos Suárez reafirma el enorme peso político que ostenta dentro del organigrama gubernamental. Fundador de la firma consultora Estrategia y Poder y arquitecto principal de la campaña digital y electoral que llevó a De La Espriella a la presidencia, Suárez consolidó su poderío institucional el pasado 17 de septiembre, fecha en la que Ecopetrol confirmó su nombramiento como presidente de su Junta Directiva tras ingresar como miembro independiente en una plancha oficialista, asumiendo además el liderazgo del Comité de Compensación, Nominación y Cultura. Con su abierta celebración al nombramiento de Ordóñez —a quien ya se había adelantado en anunciar como embajador ante la OEA antes de la oficialización del decreto gubernamental—, Suárez ratifica su condición de poder en la sombra y principal alfil ideológico del actual mandato presidencial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.