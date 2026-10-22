El presidente Abelardo de la Espriella sorprendió al anunciar la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior, apenas dos meses y medio después de iniciado su gobierno.

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La salida fue tan sorpresiva que el propio Lara se enteró por teléfono mientras hacía presencia en una sesión en el Congreso.

Este fue el momento en el que Lara se enteró de su salida:

En su reemplazo fue designado Alejandro Ordóñez, actual embajador ante la OEA y exprocurador general, mientras el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente el cargo durante el proceso de transición.

La salida de Lara se produjo después de varios episodios que habían generado cuestionamientos sobre su gestión. Entre ellos está el error de trámite que provocó el hundimiento legal del Presupuesto General de la Nación para 2027 y obligó al Gobierno a expedirlo mediante decreto.

Además, Lara había enfrentado dificultades para consolidar mayorías políticas y mantenía tensiones con figuras cercanas al Presidente, entre ellas Carlos Suárez, uno de los principales estrategas de la campaña.

El relevo también ocurre cuando Lara había logrado avances en proyectos considerados prioritarios, como la ley de sometimiento a la justicia y mecanismos para destrabar proyectos frenados por consultas populares.

La llegada de Ordóñez representa un giro hacia un perfil con mayor experiencia jurídica y posiciones conservadoras.

Analistas cuestionan si tendrá suficiente capacidad política para manejar las relaciones con partidos y Congreso, una de las principales funciones del Ministerio del Interior.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.