El presidente Abelardo de la Espriella sorprendió al anunciar la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior, apenas dos meses y medio después de iniciado su gobierno.
La salida fue tan sorpresiva que el propio Lara se enteró por teléfono mientras hacía presencia en una sesión en el Congreso.
Este fue el momento en el que Lara se enteró de su salida:
👀Ojo. @Rodrigo_Lara_ NO sabía que lo habían echado de @MinInteriorLee También
Sale a luz video del 'pacto de Valledupar' en el que Angie Rodríguez entregó balance de la reunión Exasesor de presidencia aclaró si Petro dio orden de contactar a Mancuso; sacó comunicado Polo Polo contó qué hay detrás de fotos en las que aparece golpeado: “Pude perder el ojo” Aparece preocupante coincidencia en desaparición de modelo en Cali; buscan a otra mujer
Estaba en pleno debate en el Congreso de Ley de Sometimiento. Vio su celular, se paró y se fue del debate.
El gesto de Rodrigo lo dice todo. Mero PAPELÓN pic.twitter.com/UskC33s2hh
— Sebastián Londoño Méndez (@SLondono00) October 22, 2026
En su reemplazo fue designado Alejandro Ordóñez, actual embajador ante la OEA y exprocurador general, mientras el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente el cargo durante el proceso de transición.
La salida de Lara se produjo después de varios episodios que habían generado cuestionamientos sobre su gestión. Entre ellos está el error de trámite que provocó el hundimiento legal del Presupuesto General de la Nación para 2027 y obligó al Gobierno a expedirlo mediante decreto.
Además, Lara había enfrentado dificultades para consolidar mayorías políticas y mantenía tensiones con figuras cercanas al Presidente, entre ellas Carlos Suárez, uno de los principales estrategas de la campaña.
El relevo también ocurre cuando Lara había logrado avances en proyectos considerados prioritarios, como la ley de sometimiento a la justicia y mecanismos para destrabar proyectos frenados por consultas populares.
La llegada de Ordóñez representa un giro hacia un perfil con mayor experiencia jurídica y posiciones conservadoras.
Analistas cuestionan si tendrá suficiente capacidad política para manejar las relaciones con partidos y Congreso, una de las principales funciones del Ministerio del Interior.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO