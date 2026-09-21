Las primeras semanas del Gobierno de Abelardo de la Espriella también han tenido un reflejo en las redes sociales. Un análisis de Kolsquare, plataforma especializada en medición e ‘influencer marketing’, identificó el volumen de conversación e interacciones generado alrededor de las cuentas de Instagram de los integrantes del gabinete.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Gobierno colombiano y JEP enfrentan debate por propuesta de recorte presupuestal y su impacto en acuerdos internacionales)

El estudio tomó como periodo de análisis el comprendido entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, es decir, el primer mes de la actual administración. La medición consideró publicaciones con más del 30 % de audiencia en Colombia y tuvo en cuenta variables como el número de cuentas que mencionaron a cada funcionario, la cantidad de contenidos publicados y las interacciones obtenidas.

De acuerdo con los resultados entregados por Kolsquare, Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior, registró 965.931 interacciones a partir de 257 contenidos publicados por 112 cuentas diferentes.

Lee También

La cifra corresponde a publicaciones de terceros que mencionaron la cuenta oficial del funcionario y no exclusivamente a las publicaciones hechas desde el perfil del propio ministro.

Lara Restrepo aparece además con una comunidad de 69.100 seguidores, por lo que el volumen de interacciones registrado no se explica únicamente por el tamaño de su cuenta.

El estudio también registró una actividad importante alrededor de otros integrantes del gabinete. Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, acumuló 492.130 interacciones a partir de 281 contenidos publicados por 118 cuentas.

Por su parte, Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, registró 418.937 interacciones provenientes de 509 contenidos publicados por 172 cuentas de Instagram.

Los datos de conversación alrededor de los ministros

Entre los funcionarios analizados también aparecen Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa, con 185.424 interacciones; Natalia López Fuentes, ministra de Trabajo, con 84.123; y Elsa Noguera, ministra de Transporte, con 71.842.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Nicolás Bula Escobar, registró 71.284 interacciones. En su caso, Kolsquare destaca la diferencia entre el tamaño de su comunidad y el volumen de conversación: su cuenta tenía 7.480 seguidores durante el periodo analizado.

Los otros funcionarios incluidos en el grupo de mayores niveles de interacción fueron Juli Gutiérrez, ministra del Deporte, con 59.462 interacciones; Iván Cancino, ministro de Justicia, con 58.338; y Paola Holguín, ministra de Cultura, con 44.963.

La medición muestra, por tanto, que el número de seguidores de una cuenta no necesariamente coincide con la cantidad de interacciones que despierten las publicaciones de terceros que mencionan a un funcionario.

En el caso de Lara, por ejemplo, los 965.931 registros de interacción fueron producidos a partir de contenidos publicados por otras cuentas, mientras que Bula Escobar alcanzó 71.284 interacciones pese a registrar una comunidad propia mucho menor.

¿Cómo hizo Kolsquare la medición?

Además del volumen de interacciones, se tuvieron en cuenta el número de publicaciones y las cuentas que produjeron esos contenidos. Kolsquare indicó que solo fueron consideradas las menciones hechas por cuentas de Instagram con más de 3.000 seguidores.

La empresa explicó que este tipo de medición busca identificar la conversación generada alrededor de una figura pública más allá del tamaño de su propia comunidad digital.

“Hoy la influencia no depende únicamente del número de seguidores, sino de la capacidad de generar interacción, movilizar comunidades y mantenerse presentes en las discusiones que marcan la agenda pública”, afirmó Paola Ortega, representante de Kolsquare para Latinoamérica, según el comunicado divulgado por la compañía.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.