Por: El Espectador

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El dolor experimentado por las madres de personas desaparecidas en Colombia, especialmente aquellas víctimas de crímenes de Estado durante el gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010, alcanzó una visibilidad internacional con la proyección de ‘Cinco años, cuatro meses’ en el Festival de Cine de San Sebastián en España. La película, dirigida por Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García, es un proyecto que, según sus realizadores, responde a una necesidad urgente del presente. En entrevista, los directores explicaron que su intención inicial era “visibilizar la memoria” de quienes sufrieron estas tragedias, pero el reciente giro político en Colombia les llevó a replantear el sentido de la producción.

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De acuerdo con Gelacio, la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, presidente colombiano, reavivó la urgencia de recordar estos asesinatos cometidos por el Estado. Según palabras del director, el discurso del actual gobierno es similar al que tuvo Uribe con su política de lucha frontal contra la violencia, estrategia que no considera las consecuencias que una guerra abierta puede tener en la sociedad civil. Esta postura, señala Hoyos, es peligrosa y exige recordar los horrores vividos por muchas familias bajo políticas parecidas décadas atrás.

En ese contexto se inscriben los llamados ‘falsos positivos’: civiles ejecutados extrajudicialmente, mayoritariamente por el Ejército, y presentados como guerrilleros muertos. Estas muertes eran reportadas como “bajas en combate”, elevando de forma artificial los números de insurgentes abatidos. La película, sin embargo, recurre a la ficción para abordar el tema a través de Martha, personaje interpretado por Jenny Nava, quien representa a una de las casi 140.000 madres que aún buscan a sus familiares, según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). El filme retrata la angustia de Martha y su búsqueda incansable, mostrando cómo el Estado ha dejado de lado a estas mujeres, obligándolas a organizarse en colectivos que se convierten en su única red de apoyo.

De acuerdo con Hoyos, la intención fue humanizar más allá de la denuncia política, mostrando la vulnerabilidad de quienes, sumidas en el dolor, enfrentan obstáculos personales y sociales. La película conjuga la experiencia vital de Gelacio en la UBPD y el interés de ambos directores por transformar las cifras en historias próximas, accesibles y sentidas. Tras varios premios y un proceso de creación que sumó casi cuatro años, la película hoy compite por el galardón en la sección Horizontes Latinos de San Sebastián, llevando al ámbito internacional una problemática nacional que sigue vigente.

¿Qué son los ‘falsos positivos’ en Colombia y por qué son considerados crímenes de Estado?

Los ‘falsos positivos’ se refieren a civiles inocentes que fueron asesinados extrajudicialmente por miembros del Ejército colombiano y presentados como guerrilleros muertos en combate, inflando así las cifras oficiales de bajas. Son considerados crímenes de Estado porque tales actos fueron cometidos directamente por agentes estatales con el fin de mostrar eficacia en la lucha contra la violencia, una práctica que dejó una profunda herida en la sociedad colombiana.

¿Cuál es el papel de las madres de los desaparecidos en la búsqueda de justicia en Colombia?

Las madres de los desaparecidos han formado colectivos que actúan como la última esperanza de encontrar respuestas sobre el paradero de sus hijos. Ante la falta de apoyo estatal, estas mujeres mantienen viva la memoria de las víctimas, exigen verdad y justicia y construyen una red de apoyo mutuo, luchando incansablemente para visibilizar el sufrimiento y resistir el olvido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.