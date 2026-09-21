El 16 de julio la industria del entretenimiento se vistió de luto tras conocerse el repentino fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, quien era conocido como Maahez.

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El músico de 30 años murió en la isla de Barbados luego de sufrir algunas complicaciones luego de un cuadro de neumonía que no fue detectado a tiempo.

Semanas después de su deceso, comenzaron a circular diversas versiones sobre lo que, posiblemente, ocurrió con el artista dentro de aquel país caribeño.

Una de ellas sugería que el uso de vapeadores podría haber contribuido al deterioro de su salud durante sus últimos días.

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Sin embargo, la actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’ señaló que no podía asegurar que esa fuera la causa de la muerte de su hijo.

Ahora, dos meses después, la cubana se pronunció sobre los resultados de la autopsia y compartió las complicaciones que lo llevaron a la muerte.

Aylín Mujica compartió que, tras el fallecimiento de Mauro, se llevó a cabo un estudio que reveló que él sufría de neumonía, una infección que provocó complicaciones serias en su cuerpo.

“Lo de la autopsia que le hicieron fue que murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía. Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos”, aseveró la actriz.

Mujica también reconstruyó los momentos previos al colapso de su hijo mientras se encontraba de viaje.

“Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un ‘heart attack’ [paro cardíaco], un ataque, un infarto. Convulsionó en tres ocasiones y tuvo que ser trasladado de emergencia”, explicó.

En ocasiones anteriores, la actriz había compartido que su hijo enfrentó serias complicaciones durante su tiempo en el hospital en Barbados.

Según su relato, experimentó problemas cardíacos y de coagulación, y tuvo que ser sometido a maniobras de reanimación en varias ocasiones.

Tras la muerte de Mauro, comenzaron a surgir rumores sobre un posible vínculo entre su fallecimiento y el uso de vapeadores.

Su padre había mencionado antes este hábito, lo que avivó las especulaciones en diversos medios informativos internacionales.

No obstante, Aylín Mujica advirtió: “Yo no puedo decir que fue el vape, aunque creo que es algo muy dañino”.

La familia de Mauro Menéndez tuvo que atravesar un largo y complicado proceso tras su fallecimiento en Barbados.

Aylín compartió que, debido a los trámites y las dificultades para trasladar el cuerpo desde la isla hasta Estados Unidos, ella y el padre de Mauro, Osamu Menéndez, decidieron que lo mejor sería cremarlo y luego esperar a que las cenizas llegaran a Miami.

La actriz reveló que la cremación se llevó a cabo unos días antes de que se cumplieran dos meses desde la muerte de Mauro, es decir, alrededor de mediados de septiembre.

Sin embargo, cuando habló con los medios, aún no había recibido las cenizas del joven artista.

“Acaban de cremarlo, hoy se cumplen dos meses desde que partió. Estamos esperando que lleguen a casa en una valija diplomática de Barbados a Miami”, explicó.

El proceso para trasladar los restos se volvió complicado desde los primeros días tras el fallecimiento.

En julio, la actriz ya había mencionado que mover el cuerpo de Mauro desde Barbados a Miami requería muchos trámites y gastos.

Siguiendo el consejo de la funeraria, ella y Osamu regresaron a Estados Unidos y decidieron esperar allí por las cenizas.

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