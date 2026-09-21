El mundo del entretenimiento y la moda internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Presley Gerber, modelo e hijo de la legendaria supermodelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber. El joven de 27 años murió el pasado domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación, luego de enfrentar durante gran parte de su vida adulta una dura y pública batalla contra el abuso de sustancias y graves problemas de salud mental.

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La lamentable noticia fue divulgada inicialmente por el medio especializado TMZ. Posteriormente, un comunicado emitido en nombre de sus padres y de su hermana, la también reconocida modelo Kaia Gerber, solicitó respeto y comprensión ante la tragedia: “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, expresaron en el escrito oficial

Desde su adolescencia, Presley Gerber siguió de cerca los pasos de su madre en la industria de la moda. A los 15 años firmó un contrato con la prestigiosa agencia IMG Models, proyectando una carrera prometedora en pasarelas internacionales y campañas publicitarias de gran envergadura. Sin embargo, su vida personal comenzó a verse empañada por episodios complejos. A los 19 años fue arrestado en Beverly Hills, California, tras conducir bajo los efectos del alcohol, lo que derivó en una sentencia de libertad condicional, servicios comunitarios y programas obligatorios para conductores.

Con el paso de los años, las dificultades con el consumo de sustancias se profundizaron de manera alarmante. En 2024, el propio modelo decidió hablar sin filtros sobre su grave adicción a los opiáceos, revelando que sufrió una sobredosis de fentanilo que lo mantuvo en coma durante varios días y al borde de la muerte. Tras someterse a tratamientos especializados, incluyendo terapias con ibogaína y enfrentar una fuerte dependencia a medicamentos recetados por exceso de medicación psiquiátrica, Gerber intentó reconstruir su camino, compartiendo sus vivencias en redes sociales bajo el concepto de ‘Lunes de Salud Mental’ para concientizar sobre el bienestar emocional.

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El impacto de esta década de lucha trascendió el ámbito individual y sacudió profundamente a todo su entorno íntimo. El mes pasado, su hermana Kaia Gerber abordó con crudeza el costo emocional de este proceso en una entrevista concedida a la revista Vogue: “Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos por igual”, reflexionó.

Asimismo, la joven modelo destacó la valentía de su hermano al visibilizar su vulnerabilidad ante el público: “Tenemos a este maestro excepcional, mi hermano, que dice: ‘Voy a ser muy humano con todos’. Hay un límite a lo que uno puede ocultarle al mundo. Y tratar de reprimir algo solo hace que la persona se sienta avergonzada de ella”, añadió. La partida de Presley deja un vacío irremplazable y abre una profunda reflexión sobre la salud mental, las adicciones y las presiones a las que se enfrentan las familias en el entorno de las celebridades.

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