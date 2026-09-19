El mundo de la televisión y el entretenimiento en Colombia se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor José Oriol Hernández. La lamentable noticia fue dada a conocer en las últimas horas por la agencia Siloé Casting a través de sus plataformas oficiales, donde compartieron una fotografía del intérprete acompañada de un emotivo mensaje de despedida que destacó su talento y su profesionalismo. “Te recordaremos siempre por tu talento y enorme dedicación al trabajo”, reza la publicación, la cual incluyó las iniciales de condolencia y su nombre.

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La partida del actor generó una profunda ola de reacciones, tristeza y muestras de solidaridad entre amigos, allegados y colegas del medio artístico nacional. En la sección de comentarios del posteo, múltiples figuras del gremio expresaron su dolor y compartieron mensajes conmemorativos. Entre los testimonios destacan conmovedoras palabras de despedida: “Gracias Siloé por hacer este homenaje. José era muy dedicado a su trabajo. Y buen actor. Paz en su tumba. Es triste lo que sufría y su alma partida”, escribió un allegado.

A su vez, otros colegas agregaron mensajes de admiración: “Lo lamento mucho. Fue un orgullo haber compartido pantalla”, “Qué tristeza tan profunda. Definitivamente, uno nunca se imagina todo el peso que llevan encima los demás” y “Hace poco compartimos en un cortometraje ¡Qué difícil de creer!”. Hasta el momento, las causas exactas del fallecimiento y las circunstancias en las que se produjo el deceso no han sido reveladas de manera oficial.

José Oriol Hernández construyó una sólida y respetada carrera en la industria audiovisual del país, participando activamente tanto en la pantalla chica como en formatos de cortometrajes independientes. Uno de los trabajos más recordados de su trayectoria se dio en la exitosa producción dramática Pa’ quererte, emitida por el Canal RCN en 2020, donde formó parte de diversos episodios que cautivaron a la teleaudiencia.

Su presencia en los hogares colombianos continuó consolidándose al formar parte de la segunda temporada de la popular serie médica Enfermeras, transmitida por el mismo canal en 2021. Asimismo, su talento llegó a las pantallas nacionales a través de su participación en la exitosa serie Romina Poderosa, producida por Caracol Televisión y protagonizada por reconocidas figuras como Juanita Molina, David Palacio y Zharick León.

El recorrido artístico de Hernández no se limitó a los melodramas televisivos, pues también incursionó con éxito en el séptimo arte a menor escala. En el año 2022, el actor integró el elenco del cortometraje colombiano Al que no quiere caldo se le dan dos tazas, dirigido por Alejandro Victoria, en el que asumió el rol de Álvaro en su etapa adulta. Posteriormente, en 2024, participó en el proyecto internacional Christmas with the Dávilas, una coproducción entre Colombia y Estados Unidos dirigida por Jaime H. Berrio, compartiendo set con actores como Ernesto Gallego, José Serrano, Carolina Leguizamón, Carlos Mendigaña y Ruby Ramos. La partida de José Oriol deja un vacío irreparable en la escena cultural del país, donde será recordado por su entrega y calidad humana.

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