Por: Caracol Televisión

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La escritora y actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco se convirtió en tendencia luego de que un especialista compartiera imágenes sobre un procedimiento de rejuvenecimiento facial al que se sometió. A través de las publicaciones del médico tratante, la artista mostró parte del proceso de valoración y las conversaciones previas al tratamiento.

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Qué dijo Margarita Rosa de Francisco sobre su procedimiento

En las imágenes compartidas por Alan González, mismo cirujano que operó a Miguel Varoni, la expresentadora del ‘Desafío’ dialogó abiertamente sobre las inseguridades que le generaba el paso del tiempo en su rostro. A pesar de que en años anteriores había expresado su decisión de alejarse del bótox y los rellenos estéticos, la mujer decidió ponerse en manos de profesionales para realizarse este ajuste, asegurando que le daba miedo la idea de modificar drásticamente sus facciones.

Qué procedimiento se hizo Margarita Rosa de Francisco

A diferencia de los procedimientos invasivos agresivos o el abuso de bótox y rellenos estéticos —de los cuales se había mantenido alejada públicamente en los últimos años—, el cirujano realizó una valoración enfocada en armonizar las facciones naturales, atenuar líneas de expresión y mejorar la calidad de la piel mediante un ajuste estético moderado. La intervención priorizó devolver la frescura al rostro sin perder la movilidad ni alterar la esencia expresiva de la artista.

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“Me aterraba quedar con una cara distinta a la mía”, confesó la actriz durante las charlas previas difundidas por el profesional de la salud. Asimismo, al referirse al resultado y a su perspectiva sobre la vejez, la colombiana añadió:

“No quiere decir que me guste todo lo que veo”, reafirmando que aceptar el paso de los años sigue siendo un proceso continuo de transformación personal.

Quién es el esposo de Margarita Rosa de Francisco

El esposo de la actriz caleña es Will Van Der Vlugt, un destacado fotógrafo y productor originario de Países Bajos. La pareja oficializó su relación al llegar al altar en una íntima ceremonia frente al mar, tras compartir más de 15 años de relación afectiva. El holandés ha desarrollado una importante trayectoria en la producción comercial y de fotografía a nivel internacional.

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Desde entonces, ambos han construido un hogar caracterizado por la privacidad y la estabilidad, compartiendo su vida lejos del constante foco mediático.

Will Van Der Vlugt es el tercer matrimonio de la recordada ‘Niña Mencha’. Anteriormente, la actriz y escritora se casó con el cantante de música vallenata Carlos Vives en 1988, de quien se separó dos años después. Posteriormente, en 2003, unió su vida con el empresario Daniel Castello Mallarino.

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