El actor colombiano Biassini Segura tuvo que pronunciarse públicamente sobre una situación que, según explicó, ha causado afectaciones para él y su familia luego de que un video comenzara a circular en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el artista, las imágenes fueron difundidas acompañadas de información que calificó como “desinformativa, faltando a la verdad”, por lo que decidió contar su versión de lo sucedido y aclarar el contexto de la grabación.

(Lea también: Menor de edad fue asesinado en Bogotá, tras no dejarse robar el celular; recién salía de su casa)

¿Qué ocurrió con Biassini Segura y su hija?

Según relató el actor, los hechos ocurrieron el viernes 14 de agosto en Bogotá, mientras se encontraba trabajando en una producción audiovisual junto a la madre de sus hijas, quien también hacía parte del proyecto.

Lee También

En medio de la jornada laboral, Segura explicó que permaneció con su hija mayor mientras la madre de las menores se encontraba en maquillaje con la otra niña.

Posteriormente, padre e hija estuvieron compartiendo en un parque cercano. Fue allí cuando, según su relato, varios policías se acercaron después de recibir una denuncia relacionada con un supuesto comportamiento inapropiado con la menor. El actor aseguró que las autoridades revisaron la situación y determinaron que “no se estaba presentando una vulneración de los derechos de la niña”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Biassini Segura (@biasso)

Actor negó haber besado a su hija en la boca

Una de las acusaciones que más preocupación le causó a Segura fue la relacionada con un supuesto beso en la boca a su hija. En su pronunciamiento, el actor fue enfático al negar que haya ocurrido.

“Yo nunca he besado en la boca a mi hija, no lo haría”.

También cuestionó la manera en la que fueron difundidas las imágenes, pues señaló que el rostro de la menor aparece difuminado y que la grabación no permite observar claramente qué estaba ocurriendo.

El actor agregó que, de acuerdo con lo que pudo conocer sobre la verificación realizada en el lugar, nadie habría presenciado un comportamiento extraño o irregular.

¿Qué decía el video que se hizo viral?

La situación tomó otra dimensión después de que un creador de contenido publicara las imágenes en redes sociales. En el video, el joven afirmó que había observado al actor mientras estaba con una niña de aproximadamente 10 años y sostuvo que, desde su perspectiva, habría tenido comportamientos que consideraba inadecuados.

Entre sus señalamientos, aseguró que habría visto al actor intentar besar a la menor en la boca en alrededor de 20 ocasiones y manifestó que no consideraba normal ese comportamiento entre un padre y su hija.

(Lea también: Tío de la niña hallada en alcantarilla de Bogotá habló: apuntó a hombre cercano a la familia y dijo ruta que habría hecho)

El actor aseguró que la difusión del video, acompañado de lo que considera una interpretación equivocada de las imágenes, terminó afectando su reputación y la tranquilidad de su familia.

Por esa razón, pidió respeto y cuestionó que se hayan difundido imágenes relacionadas con una situación familiar sin, según él, explicar lo que realmente había ocurrido. Segura también informó que ya emprendió acciones legales contra el joven que publicó la denuncia en redes sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.