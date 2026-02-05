Un menor de 16 años fue asesinado el pasado domingo primero de febrero en el sur de Bogotá, luego de que, al parecer, se resistiera al hurto de su teléfono celular en la localidad de Usme. El hecho ocurrió en la calle 76 c sur con carrera 14 a, en el barrio La Marichuela, según versiones preliminares conocidas por las autoridades.

De acuerdo con la información compartida por el periodista ‘Gato’ Gómez, el adolescente habría salido de su lugar de residencia cuando fue interceptado por varios sujetos armados que le cerraron el paso. Uno de los agresores notó que la víctima portaba un celular e intentó quitárselo. En medio de la situación, el menor habría intentado evitar el robo, lo que desencadenó el ataque.

Según relató el comunicador en su Instagram, uno de los delincuentes habría reaccionado de manera violenta y le propinó varias heridas en el pecho, para luego huir del lugar junto con los demás involucrados.

El joven, identificado con el apellido Cepeda, fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital de Meissen, donde recibió atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hizo la inspección del cuerpo y adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del homicidio.

¿Cuántos celulares se roban al día en Bogotá?

El hurto de celulares continúa siendo uno de los delitos más recurrentes en Bogotá. De acuerdo con cifras presentadas por el Concejo de Bogotá, durante 2025 se registró un promedio de 87 robos de teléfonos móviles al día en la capital del país. Este dato refleja la magnitud de un fenómeno que afecta de manera constante a ciudadanos en diferentes zonas de la ciudad, tanto en espacios públicos como en el transporte y áreas comerciales. Las estadísticas oficiales indican que el celular sigue siendo uno de los objetos más apetecidos por los delincuentes, debido a su fácil reventa y alto valor en el mercado ilegal. Las autoridades distritales han reiterado que el seguimiento a estas cifras permite identificar patrones, zonas de mayor incidencia y horarios críticos, con el fin de fortalecer las estrategias de prevención y control. Entretanto, el Concejo de Bogotá continúa analizando los datos para evaluar el impacto de las medidas adoptadas frente a este tipo de delito.

