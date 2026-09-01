Francisco Bolívar volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales después de publicar un particular video que causó preocupación entre algunos de sus seguidores.

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El contenido, difundido inicialmente por ‘La Corona TV’, muestra al actor en una situación que varios internautas calificaron de desconcertante. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que permita afirmar que Bolívar esté atravesando una crisis de salud mental.

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En las imágenes, el actor aparece utilizando únicamente unos ropa interior y una sábana que simula un vestido de novia. Además, utiliza un ventilador de techo como parte de la escena y pronuncia frases aparentemente inconexas, entre ellas una referencia a “Santorini, Italia”.

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El propio Bolívar se refiere en el video a lo que está haciendo como “paranoia”, mientras desarrolla una serie de reflexiones que mezclan diferentes temas. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurre cuando el actor aparece llorando desconsoladamente.

Posteriormente, protagoniza una escena en la que simula beber de una botella de blanqueador. Este fragmento ha generado especial preocupación entre algunos usuarios, aunque no está establecido que el contenido corresponda a un intento real de ingerir una sustancia tóxica. La escena podría formar parte de una propuesta audiovisual o de una representación deliberadamente provocadora.

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A lo largo del video también aparecen referencias a extraterrestres, la gravedad, política, el supuesto “demonio de las vacas” y otras ideas que dificultan identificar un hilo narrativo convencional.

En algunos momentos, Bolívar también hace comentarios relacionados con relaciones sentimentales anteriores y utiliza expresiones como “antes estábamos en el paraíso y ahora en el apocalipsis”.

El video adquirió mayor relevancia debido a que fue publicado pocos días después del matrimonio de Carolina Manrique, expareja del actor.

Manrique contrajo matrimonio con Santiago de Aubeyzon el pasado 29 de agosto de 2026, en una celebración que incluyó actividades previas en Colombia. Posteriormente, la pareja habría viajado a Santorini, destino que también aparece mencionado en el video de Bolívar.

Esta coincidencia temporal y la referencia del actor al lugar causaron especulaciones entre usuarios de redes sociales, quienes relacionaron el contenido con la boda de su expareja.

No obstante, no existe confirmación de que el video haya sido realizado como una reacción directa al matrimonio de Manrique. Cualquier vínculo entre ambos acontecimientos corresponde, por ahora, a interpretaciones de los internautas.

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La particular puesta en escena provocó comentarios de seguidores que expresaron preocupación por el comportamiento mostrado por el actor. Otros usuarios, en cambio, interpretaron el contenido como una posible performance, pieza de humor o propuesta artística, teniendo en cuenta el carácter deliberadamente surrealista de las imágenes.

Hasta ahora, tampoco se conoce un pronunciamiento de Bolívar explicando el significado exacto del video o aclarando si se trata de una representación artística.

Por ello, más allá de las especulaciones que surgieron después de la boda de su exnovia, lo cierto es que Francisco Bolívar sorprendió nuevamente a sus seguidores con una publicación cargada de imágenes y mensajes difíciles de interpretar, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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