Septiembre llegó y, como ya es tradición para millones de colombianos, con él apareció una de las frases más reconocidas de la radio nacional: “Desde septiembre se siente que viene diciembre”.

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Esta vez, el popular mensaje no solo sonó en Colombia. La celebración llegó hasta Times Square, en Nueva York, donde fue proyectada en las gigantescas pantallas del reconocido punto turístico, llevando al corazón de la ciudad estadounidense una de las expresiones que más identifica la llegada de la temporada de fin de año en el país.

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La iniciativa de Olímpica Stereo representa una forma de llevar las tradiciones colombianas más allá de las fronteras y conectar a los connacionales que viven en el exterior con la música, la alegría y la nostalgia que caracterizan los últimos meses del año.

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Aunque para muchos colombianos la expresión parece haber existido desde siempre, su origen está relacionado con una estrategia de Olímpica Stereo que comenzó en la década de los noventa.

La frase fue creada en medio de una propuesta para comenzar a ambientar la temporada navideña mucho antes de diciembre. Con el paso de los años, el mensaje dejó de ser simplemente una cuña radial y se convirtió en una especie de señal no oficial de que Colombia entró en modo diciembre.

Cada primero de septiembre, la expectativa de los oyentes aumenta y la frase vuelve a aparecer acompañada de la música característica de la temporada. Su impacto ha sido tal que la expresión trascendió la radio y llegó a redes sociales, memes, campañas comerciales y diferentes espacios de la cultura popular colombiana.

La aparición del mensaje en Times Square tiene un significado especial para los colombianos que viven fuera del país. Nueva York es una de las ciudades con una importante comunidad latinoamericana y colombiana, por lo que la proyección de la frase funciona también como un recordatorio de las tradiciones que muchos mantienen pese a encontrarse a miles de kilómetros de Colombia.

La imagen de la tradicional frase colombiana en medio de las enormes pantallas de Times Square rápidamente se convirtió en un momento para compartir en redes sociales.

Y es que la expresión no habla únicamente de Navidad. Para muchos representa las reuniones familiares, las novenas, los buñuelos, la natilla, las fiestas, la música decembrina y el reencuentro con seres queridos.

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En Colombia, la llegada de septiembre tiene una particularidad que difícilmente se encuentra en otros lugares: aunque todavía faltan varios meses para Navidad, el ambiente festivo comienza a sentirse desde el primer día del mes.

La propia Olímpica Stereo ha convertido esta tradición en una campaña que año tras año conecta con sus oyentes y activa la nostalgia por las celebraciones de fin de año.

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