Por: EL PILON SA

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El reconocido cirujano plástico Luis Eduardo Alonso Salja, conocido en el medio artístico y médico como Lucho Alonso, estuvo al frente de la reciente cirugía funcional practicada al cantante vallenato Silvestre Dangond. Sin embargo, lo que llama la atención en esta historia es que la relación entre el médico y el artista trasciende el consultorio: Alonso, además de su carrera médica, es compositor de varios éxitos grabados por Dangond, consolidando así una amistad y una colaboración que une dos campos distintos pero complementarios, la medicina y la música.

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De acuerdo con la información suministrada, Lucho Alonso figura como autor de varias canciones del repertorio de Silvestre Dangond, entre las que se destacan “La indiferencia”, “Despierto”, “Del ahogao el sombrero”, “Celoso y qué”, “Ponte a la moda”, “La moza”, “Muñeca de porcelana” y “Ring ring”. Su faceta creativa se extiende aún más, pues también ha compuesto “Mis cinco sentidos”, canción que integra el repertorio del fallecido cantante Kaleth Morales. Esta multidimensionalidad profesional muestra el alcance de Lucho Alonso, quien ha sabido equilibrar su ejercicio médico con la elaboración de letras que han tenido impacto en el vallenato contemporáneo. Además, su pertenencia a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica da cuenta de su reconocida trayectoria profesional.

Sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometido Silvestre Dangond, Lucho Alonso fue enfático en aclarar que se trató de una cirugía debido a una lesión benigna del tejido celular subcutáneo. Esta información fue dada a conocer por el mismo médico al periodista y presentador Álvaro Álvarez, a quien le compartió detalles del procedimiento y afirmó que el cantante ya se encontraba recuperándose. Según lo conocido, la lesión estaba localizada en una de las piernas de Dangond; hasta el momento no se han proporcionado más datos sobre el tipo específico de cirugía realizada.

La historia refleja cómo el cruce de caminos entre la música y la medicina puede fortalecerse con el tiempo y derivar en colaboraciones que trascienden los escenarios y los quirófanos. Lucho Alonso y Silvestre Dangond ejemplifican una amistad y una asociación poco usual, pero enriquecedora tanto para el arte como para la salud.

¿Quién es Lucho Alonso, el médico y compositor cercano a Silvestre Dangond?

Lucho Alonso, cuyo nombre completo es Luis Eduardo Alonso Salja, es un cirujano plástico reconocido en el medio colombiano y miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Además de su destacada carrera médica, es compositor de varias canciones interpretadas por Silvestre Dangond y también ha escrito para otros artistas vallenatos, demostrando su versatilidad profesional.

¿Por qué operaron a Silvestre Dangond y cuál fue el resultado?

Silvestre Dangond fue sometido a una cirugía funcional debido a una lesión benigna del tejido celular subcutáneo ubicada en una de sus piernas. Según el cirujano Lucho Alonso, responsable del procedimiento, el cantante ya se encuentra recuperándose favorablemente tras la intervención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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