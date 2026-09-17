La separación de J Balvin y Valentina Ferrer volvió a poner sobre la mesa una historia que había circulado semanas atrás en redes sociales. En el centro de esos comentarios aparece Melanie Pavola, una modelo e ‘influencer’ mexicana que aseguró haber tenido un encuentro con el cantante colombiano.

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Pavola es originaria de Monterrey y tiene 35 años. Su nombre comenzó a tomar fuerza en medios de entretenimiento luego de que compartiera fotografías antiguas junto al artista y contara públicamente su versión sobre lo ocurrido entre ambos.

Según su relato, el encuentro habría ocurrido en Nueva York entre 2020 y 2021. La mexicana sostuvo que J Balvin la invitó a compartir un momento con él, pero que después de estar juntos se enteró de que el cantante mantenía una relación con Valentina Ferrer.

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La versión de Pavola cobró especial atención porque, según contó, en ese momento Ferrer estaba embarazada de Río, el hijo que tuvo con el artista y que nació en junio de 2021. La modelo aseguró que desconocía esa relación y que solo supo de ella durante el encuentro.

Pavola también afirmó que, al conocer la situación, decidió escribirle directamente a Ferrer para ofrecerle disculpas y explicarle que no sabía que J Balvin tenía una relación sentimental.

¿Qué dijo Melanie Pavola sobre J Balvin?

La modelo acompañó sus publicaciones con fotografías antiguas en las que aparece junto al cantante. A partir de ese material, comenzó a contar públicamente su versión sobre el supuesto vínculo que habría mantenido con él.

Pavola aseguró que no sabía que Ferrer hacía parte de la vida sentimental del artista y sostuvo que esa información cambió completamente su percepción de lo ocurrido.

Sin embargo, sus declaraciones no han sido confirmadas públicamente por J Balvin. De hecho, el cantante ha mantenido silencio frente a las afirmaciones de la mexicana y tampoco ha señalado que ese episodio tenga relación con el final de su relación con Ferrer.

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