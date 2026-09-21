Por: Noticiero 90 minutos

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Cada 21 de septiembre, en distintas regiones de Latinoamérica, regalar flores amarillas se ha convertido en una práctica tan popular como significativa. Aunque no existe un decreto oficial ni una razón religiosa que delimite esta tradición, la costumbre ha arraigado con fuerza gracias a la influencia de la cultura pop y la vitalidad de las redes sociales. Este singular detalle, más allá de su belleza natural, es una muestra de afecto que trasciende generaciones y contextos, adaptándose a la sensibilidad de la actualidad.

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Según información destacada por 90 Minutos, el auge contemporáneo de este gesto puede rastrearse a la telenovela juvenil argentina Floricienta, estrenada en 2004. La protagonista de la serie soñaba con que el amor de su vida la sorprendiera con un ramo de flores amarillas, una fantasía que encontró eco en la canción principal, “Flores Amarillas”. La frase “ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas” se convirtió en todo un emblema. Muchos jóvenes, impulsados por plataformas como TikTok, han llevado esta escena de la pantalla a la vida cotidiana, recreando el romántico ritual y dándole un nuevo impulso viral.

Pero la razón de este fenómeno no termina en la pantalla chica. El 21 de septiembre coincide con la llegada de la primavera en el hemisferio sur, un momento asociado con el renacimiento de la naturaleza y las energías renovadas en países como Argentina, Colombia, Chile y Perú. En este marco, el color amarillo se interpreta como símbolo de sol, alegría y optimismo, reforzando el sentido positivo de la tradición. De acuerdo con 90 Minutos, regalar flores amarillas dejó de limitarse al amor de pareja. Ahora, también expresa gratitud, amistad y buenos deseos hacia amigos, familiares y personas especiales, donde el único requisito es la intención genuina de alegrar el día del destinatario.

Así, regalar flores amarillas cada 21 de septiembre representa el encuentro entre las nuevas formas de expresión cultural y el eterno deseo de compartir esperanza y felicidad. Su significado, aunque en constante evolución, mantiene la esencia de brindar luz, alegría y optimismo a quienes las reciben.

¿Cuál es el origen de la tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre?

El inicio de esta costumbre se relaciona directamente con la telenovela argentina ‘Floricienta’, según explicó 90 Minutos. Fue el personaje principal quien popularizó la idea de recibir flores amarillas como símbolo de amor y esperanza. La escena quedó grabada en la memoria colectiva y, con el tiempo, las redes sociales impulsaron a nuevas generaciones a adoptar y transformar esta tradición en Latinoamérica.

¿Qué simboliza el color amarillo en la tradición de regalar flores en septiembre?

De acuerdo con 90 Minutos, el amarillo adquiere un valor especial porque se asocia con la llegada de la primavera en el hemisferio sur. Este color representa la luz del sol, la alegría, el optimismo y la calidez, lo que refuerza el mensaje positivo que busca transmitir la entrega de flores amarillas en esta fecha.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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