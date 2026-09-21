Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa continúa impulsando la cultura y el teatro en la capital. En esta ocasión, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) está invitando al público a disfrutar de ‘Montaña Hoguera’, una obra con sello argentino que combina misticismo y tradición a través de los títeres. Este espectáculo, presentado por la compañía Caminantes del Universo, narra la historia del monje Tang Zeng y sus tres discípulos, quienes emprenden un arduo viaje hacia la India en busca de las sagradas escrituras del Buda. Sin embargo, su travesía se complica al encontrarse con la Montaña Hoguera, una roca de grandes dimensiones que arde en llamas y amenaza con impedir su paso.

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La dificultad de este obstáculo se incrementa con la aparición de viejos enemigos, lo que transforma un supuesto reto sencillo en una peligrosa misión que pone en riesgo toda la peregrinación. De acuerdo con Idartes, la obra es una celebración de la tradición taiwanesa de títeres y forma parte de la programación oficial del 24° Festival Internacional de Títeres Manuelucho. Esta cita es de especial relevancia para los aficionados al teatro, ya que el festival es reconocido por reunir obras internacionales y rescatar estilos de manipulación de títeres que han marcado la historia de la dramaturgia mundial.

‘Montaña Hoguera’ se presentará el domingo 18 de octubre de 2026 en el Teatro El Parque, ubicado en la carrera quinta #36-05. La función está programada para las 11:00 a. m. y el ingreso se realiza con boletería, lo que resalta la importancia del evento dentro de la agenda cultural de la ciudad.

Idartes refuerza así su apuesta por traer espectáculos internacionales y acercar al público bogotano a expresiones artísticas poco convencionales, como el teatro de títeres, que homenajea técnicas ancestrales y revitaliza el imaginario colectivo. La participación de la compañía Caminantes del Universo ofrece un vínculo entre Argentina y los saberes orientales, logrando un cruce cultural entre continentes. El Festival Internacional de Títeres Manuelucho, escenario central de este tipo de propuestas, se consolida como una plataforma para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la escena teatral en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el argumento principal de la obra ‘Montaña Hoguera’ presentada en Bogotá?

La obra relata el viaje del monje Tang Zeng y sus tres discípulos hacia la India en busca de las escrituras sagradas del Buda, quienes se ven detenidos por la Montaña Hoguera. Este obstáculo, lejos de ser fácil de cruzar, se vuelve peligroso debido a la aparición de viejos enemigos, complicando la misión y poniendo en riesgo la peregrinación.

¿Qué importancia tiene el Festival Internacional de Títeres Manuelucho en la programación cultural de Bogotá?

El Festival Internacional de Títeres Manuelucho cumple un rol central en la vida cultural de Bogotá al reunir propuestas internacionales y promover la tradición de los títeres. Gracias a su programación, el público puede conocer diferentes estilos de teatro de títeres y apreciar montajes de alto nivel artístico, fortaleciendo así la oferta cultural de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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