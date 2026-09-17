La investigación por la muerte de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, un joven de 19 años, dio un giro inesperado en San Juan, Argentina, luego de que su novia, una adolescente de 16 años, fuera detenida y quedara a disposición de la Justicia de Menores.

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El hecho ocurrió el lunes por la noche en una vivienda de la Villa 1° de Mayo, en el departamento Chimbas, donde Gonzalo se encontraba junto con familiares, amigos y su pareja. En un primer momento, la principal hipótesis apuntaba a que varios hombres encapuchados habían ingresado al inmueble para atacarlo.

Esa versión tomó fuerza debido a que el joven había denunciado previamente amenazas y extorsiones a través de redes sociales. Sin embargo, las primeras conclusiones de la autopsia llevaron a los investigadores a replantear por completo lo ocurrido.

Según el informe preliminar, el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el cuello derecho. La trayectoria y la corta distancia del disparo no serían compatibles con la posibilidad de que el ataque hubiera sido ejecutado desde el exterior de la vivienda.

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Con esa información, los investigadores de la UFI Delitos Especiales comenzaron a concentrarse en las personas que estaban dentro de la casa. Las discrepancias encontradas en los testimonios llevaron a que la novia de Gonzalo fuera aprehendida.

Mientras avanza la investigación, también llamaron la atención las publicaciones que la adolescente hizo en redes sociales durante la mañana del martes, antes de que se conociera el giro de la causa.

En una de las historias compartió una fotografía junto a Gonzalo y escribió: “Mi amor, mi Gonzalito, loco. Nooooo, por qué vos, mi amor”. En otra publicación, acompañada por otra imagen de ambos, expresó: “Ay, mi amor, cómo me duele todo esto. Loco, vení, volvé conmigo, por favor, mi amor, no me dejes solita”.

Los mensajes fueron publicados pocas horas antes de que la adolescente quedara bajo sospecha por el disparo que terminó con la vida del joven. La Justicia ahora busca establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y quién manipuló el arma.

Entre las hipótesis que se analizan está la posibilidad de que el arma se haya accionado accidentalmente, aunque también se investiga si existía algún conflicto previo entre la pareja.

Por tratarse de una menor de edad, la joven quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores. Fue puesta a disposición del juez Jorge Toro y trasladada al Centro de Admisión y Derivación de Santa Lucía, donde permanece bajo custodia mientras avanzan las pericias.

Hasta el momento, su detención no significa que haya sido declarada responsable de la muerte de Gonzalo. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del disparo.

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