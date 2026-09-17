El atroz crimen de Ana Lucía González, la menor de aproximadamente 8 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el interior de una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, continúa revelando detalles escalofriantes. Rusmeiri González, hermana de la víctima, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Citytv para exponer el desgarrador trasfondo de violencia intrafamiliar que antecedió la tragedia en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

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De acuerdo con el testimonio de la mujer, todo se desencadenó en las primeras horas de la mañana dentro de su vivienda, cuando su entonces pareja revisó su teléfono celular y descubrió un mensaje enviado por otro hombre. La reacción del sujeto fue de una violencia desmedida, comenzando a destruir los objetos del hogar ante la mirada aterrorizada de los menores. “Eso empieza por un mensaje que recibí en las horas de la mañana. Él revisa mi celular y se da cuenta del mensaje que era de un hombre, entonces él reacciona de una manera muy violenta, empieza a romper las cosas”, relató la mujer.

El estruendo de los vidrios rotos despertó a los niños, sumiendo el ambiente en un pánico absoluto. Temiendo por su integridad y la de los menores ante una posible agresión mayor o un encierro forzado, Rusmeiri decidió huir del inmueble de inmediato. Con el otro niño en brazos y en medio de la confusión, le encomendó una desesperada misión a Ana Lucía para buscar auxilio en la zona comercial cercana: “Yo le digo a la niña: ‘Mami, en la panadería siempre hay policías, anda, si consigues uno, que te ayude, le dices que te ayuda’”. Con un apresurado sí, la pequeña corrió hacia la calle sin imaginar el fatal desenlace que le esperaba.

La situación se tornó aún más crítica cuando el agresor también abandonó el apartamento llevándose consigo un bolso personal que contenía los documentos de identidad de la madre y de los niños. Forzada por la urgencia de recuperar los papeles indispensables, Rusmeiri se vio obligada a seguirlo de inmediato: “Yo voy rapidito porque el sujeto, mi expareja, él ya había salido y me dijo: ‘Me voy, me largo para que hagas lo que te dé la gana’, pero yo me doy cuenta que se lleva un bolso donde yo guardo todos los documentos”.

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Este testimonio se convierte en la pieza angular que la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales analizan para reconstruir la cronología exacta que llevó a que la menor terminara desamparada y posteriormente asesinada en la capital del país. Mientras el presunto responsable ya se encuentra capturado, las voces de la familia exigen respuestas contundentes ante las aparentes fallas en la protección y la inacción institucional frente a las denuncias de violencia intrafamiliar en la región.