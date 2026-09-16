Dos noticias llevaron algo de tranquilidad a familias y autoridades en Bogotá: dos menores que habían sido reportadas como desaparecidas aparecieron en las últimas horas. Entre ellas está Alana Sofía Chévez, de 14 años, cuyo caso había generado preocupación en la localidad de Bosa.

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La Secretaría de Seguridad confirmó que Alana Sofía apareció después de haber sido vista por última vez el pasado 12 de septiembre en el barrio Clarelandia. La menor estaba con su abuela y su hermanito en unas prácticas de fútbol cuando, en un momento de descuido, salió de un parque.

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Por otra parte, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la aparición de Angie Jimena Arévalo, de 15 años, quien había sido reportada como desaparecida cerca del colegio Nydia Quintero de Turbay, en Engativá. De acuerdo con lo señalado por el mandatario local, la adolescente regresó por sus propios medios a su casa el martes 15 de septiembre hacia las 9:00 de la noche y, según su madre, se encontraba en buenas condiciones de salud.

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Angie Jimena Arévalo regresó por sus propios medios a su vivienda ayer, martes 15 de septiembre, hacia las 9:00 p. m. De acuerdo con lo informado por su madre, la menor se encuentra en buenas condiciones de salud. pic.twitter.com/SO5nFJtJCR — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 16, 2026

Aunque estas dos apariciones representan una novedad frente a los reportes conocidos en los últimos días, todavía hay otros casos de menores cuyo paradero se busca establecer en la capital. Entre ellos aparecen Eilenn Sofía Baquero, de 12 años, y otros niños y adolescentes reportados en semanas anteriores.

De acuerdo con cifras entregadas por la Policía Metropolitana, durante 2026 se han reportado 509 casos de menores desaparecidos. La institución indicó que esto representa una disminución del 36,3 % frente a periodos anteriores y aseguró que más del 90 % de los menores han aparecido con vida.

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