Un final aliviador tuvo la angustiante búsqueda de Joseph Santiago Santamaría Jiménez, el menor de 15 años cuyo rastro se había perdido en Bogotá desde el pasado 10 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información oficial confirmada por las autoridades, el estudiante fue localizado en una zona del centro de la capital gracias a las labores de inteligencia y rastreo adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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El caso, que había movilizado a familiares, amigos y ciudadanos en intensas jornadas de protesta y solicitudes de celeridad frente a las instituciones, generó gran atención pública debido a las extrañas circunstancias que rodearon su desaparición tras ser visto por última vez ingresando a la estación de TransMilenio de La Granja. Tras el reporte de su ubicación, equipos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá y entidades competentes comenzaron a desplegar los protocolos correspondientes para verificar su estado físico y emocional.

Al respecto, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, entregó detalles claves sobre el hallazgo en diálogo con Blu Radio, despejando los temores iniciales sobre una posible participación criminal. “El CTI de la Fiscalía lo ubicó en una zona del centro de la ciudad y los días en los que estuvo desaparecido no fueron por intervención de un tercero ni por constreñimiento de un adulto, ni nada de eso. Fue voluntario y por lo tanto inicia la restitución de sus derechos”, puntualizó el funcionario.

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Con la confirmación de que su ausencia no estuvo vinculada a delitos de coacción o la intervención de redes criminales, el Distrito y las autoridades competentes avanzan de manera articulada en la activación de las rutas de restablecimiento de derechos del adolescente. Esto con el propósito primordial de garantizar el acompañamiento psicosocial y la atención integral que requiera tras su reencuentro con sus seres queridos, cerrando así uno de los episodios de mayor zozobra reportados recientemente en la capital del país.

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