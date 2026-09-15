Una situación de incertidumbre rodea al cantante El Chakal del Sur, luego de que personas de su equipo perdieran comunicación con él y pidieran ayuda para establecer dónde se encuentra.

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De acuerdo con la información divulgada por sus colaboradores, durante una comunicación telefónica se habrían escuchado gritos y varias detonaciones, situación que despertó preocupación entre quienes estaban al otro lado de la llamada. Después de ese momento, no habrían conseguido volver a comunicarse con el artista.

El equipo del cantante decidió hacer público el caso mediante un llamado a la comunidad. En el mensaje señalaron que desconocen su paradero y pidieron que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación se comunique por los canales dispuestos para ello.

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La situación ha llevado a sus allegados a solicitar colaboración para obtener datos que permitan establecer qué ocurrió y dónde está actualmente El Chakal del Sur.

El principal dato divulgado por el equipo es que perdieron contacto con el cantante después de la comunicación en la que se habrían escuchado los sonidos que encendieron las alarmas.

Por ahora, las circunstancias que rodean el caso no están esclarecidas. Tampoco existe información confirmada que permita establecer qué ocurrió después de aquella llamada o explicar el origen de los gritos y las detonaciones mencionadas.

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¿Quién es El Chakal del Sur?

El Chakal del Sur es el nombre artístico de Fabio Silva, cantante huilense vinculado a la música popular colombiana. El artista nació en Tello, Huila, y también es conocido por ser hermano de Robinson Silva, ganador de Yo Me Llamo en 2018 con su imitación de Julio Jaramillo.

Su nombre empezó a tomar mayor fuerza en la escena musical con canciones como “Por Convencida” y “El Amor y La Felicidad”. Esta última tuvo una amplia difusión en plataformas digitales y se convirtió en uno de los temas que ayudaron a posicionar al cantante entre los intérpretes de música popular.

La trayectoria de Silva también incluye colaboraciones con otros artistas. En 2024 lanzó “La Piratia” junto a Daniel Calderón y Los Gigantes, una canción que combinó elementos de la música popular con una temática festiva.

Su recorrido profesional incluso fue reconocido en el Congreso de la República, donde recibió una condecoración por su trayectoria artística.

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